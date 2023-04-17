心因性猝死 | 惡性心律不正險猝死 全靠植入「救命草」心臟除顫器

香港三大致命疾病之一的心臟病，為逾8成猝死個案的隱形殺手。但往往缺乏任何奪命徵兆的心因性猝死，又是否完全防不勝防？心臟科專科方晧暉醫生指，現時的心臟除顫器植入手術已相當成熟，手術風險低且幾乎無礙往後日常生活，患有惡性心律不正，尤其有心室纖顫「前科」人士可考慮植入以保護自己，大大減低猝死危機。
心因性猝死的常見成因主要視乎年齡，較年輕人士主要為先天性心臟疾病，如心肌肥厚症、遺傳性心律病（突發性心律失常死亡綜合症, SADS）、心臟傳導異常等結構性缺陷，較容易引致心室纖顫；較年長人士則多數為冠心病、急性心律失常等後天性成因。
一覽心臟除顫器及心臟起搏器主要分別
預防勝於治療，醫生或會建議心臟病患者植入心臟除顫器或心臟起搏器。心臟除顫器內置電擊功能，以處理心跳過快問題；而心臟起搏器並無電擊功能，以治療心跳過慢為主。若患者曾出現惡性心律失常，尤其最危險的心室纖顫，醫生會建議植入除顫器，應對往後再有電擊治療的突發需要。
全皮下心臟植入式除顫器
入侵性較靜脈植入式低 保留血管完整性
心臟除顫器亦有兩種類型可選。傳統經靜脈植入式除顫器（Transvenous-ICD）即是將電線經由靜脈引入心臟，而裝置通常植入在左肩（約心臟左上）位置。若患者為晚期腎衰竭、曾進行電療化療等，周邊靜脈血管變得狹窄、甚至栓塞，便無法進行手術。
幸而全皮下心臟植入式除顫器（S-ICD）的出現，一般人都合適進行除顫器植入手術。方醫生解釋，顧名思義，S-ICD即整個系統完全放置於皮膚下。裝置植入左胸下，而電線只會圍繞心臟，並不會引入心臟。S-ICD不但入侵性較低，還能保留心臟與血管的完整性，更適合年輕患者。方醫生以印象最深刻的一位20多歲的女患者為例 ，「她心臟有良性腫瘤，後來一次游泳時發生心室纖顫，遇溺搶救後雖然無恙，為免情況再度出現，我建議進行全皮下心臟植入式除顫器手術。現時她的情況穩定，再沒有暈倒，生活美滿。但當然，傳統和全皮下植入除顫器各有好處，不能一概而論，患者應諮詢醫生以選擇最合適的方案。」
除顫器植入手術成功機率高達99%
不少患者擔心在身體植入儀器為高危手術，方醫生澄清，「無論是傳統，還是全皮下類型，現時只需局部麻醉患者，兩者植入風險相若。手術成功機率高達99%，而併發症機率低至約3至4%，可謂非常安全。」
手術後頭三個月因傷口仍未完全癒合，或會出現電線移位、鬆脫等問題，患者需要分外小心，切勿壓到或撞擊傷口，避免任何劇烈運動或令傷口拉扯的動作。飲食上並無特別注意事項，醫生只會針對引發心律不正的成因作出建議，如心臟衰竭患者儘量低鹽飲食、糖尿病或膽固醇高便以飲食清淡健康為主。
拆解坊間迷思 植入除顫器幾乎無礙往後生活
籲錯誤電擊後立刻求醫跟進
患者初初或覺得有異物感，但慢慢會習以為常，之後照樣可以做運動、去旅行，可謂生活如常，並沒有甚麼「禁忌」。有關心臟除顫器無法接近電子產品及進行磁力共振的迷思，方醫生強調，患者只需避免電子產品太接近除顫器，改變細微生活習慣如用免提裝置通話即可；另外科技日新月異，現時絕大部分機款兼容電腦掃描造影（CT）及磁力共振掃描造影（MRI），無須過分擔憂。
他續提醒，心律不正遭電擊後固然必須儘快求醫檢查，但一旦出現錯誤電擊（Inappropriate shock），同樣需要及早覆診，尋找出錯根源，調整程式以盡可能減少出錯機率。現時有些型號還設有遙距監測功能，能即時傳送數據至雲端，當醫護人員觀察到異樣時，也會主動聯絡病人覆診。
換電手術簡單低風險
一般來說，傳統心臟除顫器的電池壽命約有十年，而全皮下心臟除顫器則約8年；電線的壽命一般很長，可用上20至30年。在更換電池前，醫生必定會先詳細檢查電線部分，只要功能運作良好，沒有破損便不需要更換，手術相對植入手術更簡單和低風險。
方醫生提醒，如有任何疑問，患者切勿諱疾忌醫，必須諮詢專科醫生意見，以選擇最合適的治療方案；若曾遭心臟除顫器電擊，無論怎樣也建議立刻求醫跟進。
資料來源：心臟科專科方晧暉醫生及遺傳性心律基金會