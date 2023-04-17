心因性猝死 | 惡性心律不正險猝死 全靠植入「救命草」心臟除顫器

香港三大致命疾病之一的心臟病，為逾8成猝死個案的隱形殺手。但往往缺乏任何奪命徵兆的心因性猝死，又是否完全防不勝防？心臟科專科方晧暉醫生指，現時的心臟除顫器植入手術已相當成熟，手術風險低且幾乎無礙往後日常生活，患有惡性心律不正，尤其有心室纖顫「前科」人士可考慮植入以保護自己，大大減低猝死危機。

心因性猝死的常見成因主要視乎年齡，較年輕人士主要為先天性心臟疾病，如心肌肥厚症、遺傳性心律病（突發性心律失常死亡綜合症, SADS）、心臟傳導異常等結構性缺陷，較容易引致心室纖顫；較年長人士則多數為冠心病、急性心律失常等後天性成因。

一覽心臟除顫器及心臟起搏器主要分別

預防勝於治療，醫生或會建議心臟病患者植入心臟除顫器或心臟起搏器。心臟除顫器內置電擊功能，以處理心跳過快問題；而心臟起搏器並無電擊功能，以治療心跳過慢為主。若患者曾出現惡性心律失常，尤其最危險的心室纖顫，醫生會建議植入除顫器，應對往後再有電擊治療的突發需要。

全皮下心臟植入式除顫器

入侵性較靜脈植入式低 保留血管完整性

心臟除顫器亦有兩種類型可選。傳統經靜脈植入式除顫器（Transvenous-ICD）即是將電線經由靜脈引入心臟，而裝置通常植入在左肩（約心臟左上）位置。若患者為晚期腎衰竭、曾進行電療化療等，周邊靜脈血管變得狹窄、甚至栓塞，便無法進行手術。

幸而全皮下心臟植入式除顫器（S-ICD）的出現，一般人都合適進行除顫器植入手術。方醫生解釋，顧名思義，S-ICD即整個系統完全放置於皮膚下。裝置植入左胸下，而電線只會圍繞心臟，並不會引入心臟。S-ICD不但入侵性較低，還能保留心臟與血管的完整性，更適合年輕患者。方醫生以印象最深刻的一位20多歲的女患者為例 ，「她心臟有良性腫瘤，後來一次游泳時發生心室纖顫，遇溺搶救後雖然無恙，為免情況再度出現，我建議進行全皮下心臟植入式除顫器手術。現時她的情況穩定，再沒有暈倒，生活美滿。但當然，傳統和全皮下植入除顫器各有好處，不能一概而論，患者應諮詢醫生以選擇最合適的方案。」