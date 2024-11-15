心律不整又「腳中風」 六旬男緊急「取栓」免截肢！

68歲阿銘長期患有心律不整，日前右腳突然變黑、冰冷且疼痛，忍了3天不見好轉，決定至醫院就醫。醫生經電腦斷層檢查發現，其右腿動脈血管血栓堵塞導致血流中斷，右腳已陷入危險缺血狀態，隨時有截肢風險。
「腳中風」三成恐截肢 留意症狀4到6小時內就醫！
奇美醫院心臟血管外科醫生陳介夫說明，「腳中風」實際上是指下肢急性動脈阻塞，通常由血栓或栓塞所引發。當血液無法順利流至肢體末端時，會引發嚴重的缺血，進而導致組織壞死。根據2012年新英格蘭醫學雜誌研究顯示，每年每一萬人約會發生1.5例下肢急性動脈阻塞，即使經過及時治療仍有二至三成的病人還是會面臨截肢的情況。
因此，及早辨識下肢動脈血栓的症狀，如：疼痛、皮膚蒼白、冰冷、麻痹、感覺異常、摸不到脈搏等緊急情況，須立即就醫治療，以提高肢體保留的成功率，若不及時治療，血流中斷時間過長，可能導致截肢，甚至死亡。
心律不整增加血栓風險 遵從醫囑定時服藥是關鍵
陳介夫指出，許多腳中風的病人往往合併有心律不整的問題，也是造成血栓形成的可能原因之一。心房顫動等心律不整會增加血栓形成的風險，進而引發嚴重的併發症。
對於有心律不整風險的病人，定期檢查與適當的治療至關重要。陳介夫也提醒，若有心律不整，遵從醫囑定時服藥是控制心律不整的關鍵，並能有效降低血栓風險。若發現肢體冰冷、劇痛、麻木或變色的情況，應立即就醫，切勿拖延，以免錯過寶貴的黃金治療時間。
手術、微創或藥物溶栓 針對個人狀況評估治療
針對下肢動脈阻塞的治療，陳介夫表示，取栓手術有多種方式可供選擇，根據病人的病情與阻塞位置，醫生會選擇最適合的治療方式。常見的取栓方法包括以下：
- 傳統的外科取栓手術。可快速恢復血循，但有傷口，恢復時間稍長，適合嚴重阻塞或無法使用微創手術的病人，透過直接切開血管，取出血栓。
- 微創血管內治療。利用特殊導管進入血管內，透過導管吸栓或機械取栓等方式將血栓移除，創口小且恢復快，適用於中等至輕度阻塞患者。
- 藥物溶栓。毋須手術，透過藥物注射來分解血栓，針對部分血栓較小，無法立即手術的病人，但須留意出血風險。
每種方法都有其適應症與風險，選擇取栓方式時，必須根據血栓的位置、大小及病人的全身狀況進行綜合評估。因此，在接受治療時，應與專業醫生充分討論，選擇最適合自身病情的治療方式，以確保最佳的治療效果。
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