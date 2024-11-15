心律不整又「腳中風」 六旬男緊急「取栓」免截肢！

68歲阿銘長期患有心律不整，日前右腳突然變黑、冰冷且疼痛，忍了3天不見好轉，決定至醫院就醫。醫生經電腦斷層檢查發現，其右腿動脈血管血栓堵塞導致血流中斷，右腳已陷入危險缺血狀態，隨時有截肢風險。

「腳中風」三成恐截肢 留意症狀 4 到 6 小時內就醫！

奇美醫院心臟血管外科醫生陳介夫說明，「腳中風」實際上是指下肢急性動脈阻塞，通常由血栓或栓塞所引發。當血液無法順利流至肢體末端時，會引發嚴重的缺血，進而導致組織壞死。根據2012年新英格蘭醫學雜誌研究顯示，每年每一萬人約會發生1.5例下肢急性動脈阻塞，即使經過及時治療仍有二至三成的病人還是會面臨截肢的情況。

因此，及早辨識下肢動脈血栓的症狀，如：疼痛、皮膚蒼白、冰冷、麻痹、感覺異常、摸不到脈搏等緊急情況，須立即就醫治療，以提高肢體保留的成功率，若不及時治療，血流中斷時間過長，可能導致截肢，甚至死亡。