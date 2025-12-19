心情差唔使逼自己開心 多讚人也會增幸福感？15種食物可提高快樂激素

稱讚別人也會令自己快樂？有營養師指出，生活中的幸福感其實是來自體內的快樂荷爾蒙，而不同的行為也可以提升這些荷爾蒙，達致幸福和滿足的感覺。營養師指出，有15種食物也有助提高快樂激素，減低壓力。

體內4大快樂荷爾蒙

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，體內的快樂荷爾蒙分有4大種類，有助提高我們的情緒、壓力應對能力及幸福感，當中包括腦內啡、血清素、多巴胺和催產素等。若了解其各自的作用也可以掌控我們的情緒，並有助於提升我們的生活質量：

1. 腦內啡(Endorphin)

別名「天然止痛劑」，腦內啡能有效對抗壓力和焦慮，減輕疼痛，使人心情愉悅放鬆。提升腦內啡的方式包括：

大笑與觀看喜劇

規律運動

使用芳香療法

食用70%以上的黑朱古力

2. 血清素(Serotonin)

血清素是「情緒穩定劑」，有助於穩定情緒，增進愉快感，使身心更放鬆，促進睡眠。提升血清素的方法有：

曬太陽

冥想與靜心

親近大自然

規律運動

保持早睡早起

3. 多巴胺(Dopamine)

多巴胺是驅使我們行動的關鍵荷爾蒙，當完成任務或得到回饋時，多巴胺便會上升，帶來成就感。要增加多巴胺，可以：

設立小目標

從事喜愛的活動

享受過程

保持良好的睡眠

4. 催產素(Oxytocin)

這是被稱作「愛的荷爾蒙」，能帶來信任、安全感和歸屬感，減少壓力並增進親密關係。自然分泌催產素的方式包括：