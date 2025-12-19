熱門搜尋:
健康
2025-12-19 09:00:00

心情差唔使逼自己開心 多讚人也會增幸福感？15種食物可提高快樂激素

稱讚別人也會令自己快樂？有營養師指出，生活中的幸福感其實是來自體內的快樂荷爾蒙，而不同的行為也可以提升這些荷爾蒙，達致幸福和滿足的感覺。營養師指出，有15種食物也有助提高快樂激素，減低壓力。

體內4大快樂荷爾蒙

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，體內的快樂荷爾蒙分有4大種類，有助提高我們的情緒、壓力應對能力及幸福感，當中包括腦內啡、血清素、多巴胺和催產素等。若了解其各自的作用也可以掌控我們的情緒，並有助於提升我們的生活質量：

1. 腦內啡(Endorphin)

別名「天然止痛劑」，腦內啡能有效對抗壓力和焦慮，減輕疼痛，使人心情愉悅放鬆。提升腦內啡的方式包括：

  • 大笑與觀看喜劇
  • 規律運動
  • 使用芳香療法
  • 食用70%以上的黑朱古力

 2. 血清素(Serotonin)

血清素是「情緒穩定劑」，有助於穩定情緒，增進愉快感，使身心更放鬆，促進睡眠。提升血清素的方法有：

  • 曬太陽
  • 冥想與靜心
  • 親近大自然
  • 規律運動
  • 保持早睡早起

 3. 多巴胺(Dopamine)

多巴胺是驅使我們行動的關鍵荷爾蒙，當完成任務或得到回饋時，多巴胺便會上升，帶來成就感。要增加多巴胺，可以：

  • 設立小目標
  • 從事喜愛的活動
  • 享受過程
  • 保持良好的睡眠

 4. 催產素(Oxytocin)

這是被稱作「愛的荷爾蒙」，能帶來信任、安全感和歸屬感，減少壓力並增進親密關係。自然分泌催產素的方式包括：

  • 擁抱、牽手與親吻
  • 稱讚他人
  • 與寵物互動，如玩耍
3類營養素助減少焦慮及壓力｜資料來源香港營養學會（am730製圖） 3類營養素助減少焦慮及壓力｜奧米加三脂肪酸（am730製圖） 3類營養素助減少焦慮及壓力｜抗氧化物（am730製圖） 3類營養素助減少焦慮及壓力｜膳食纖維（am730製圖）

15種食物可提高快樂激素

高敏敏表示，除了以上來自外在刺激，快樂也可以從日常飲食中獲得能量，提升快樂激素的營養來源如下：
1. 色胺酸：

  • 功效：幫助大腦製造血清素，有助於穩定神經與幫助睡眠。
  • 食物來源：全穀類、乳製品、豆類、堅果、香蕉和雞蛋。

2. 維他命B6、B12與葉酸：

  • 功效：這些元素是色胺酸轉化為血清素的必要成分。
  • 食物來源：腰果、豬肉、蜆和燕麥。

3. Omega-3脂肪酸：

  • 功效：可促進血清素的分泌，改善心情。
  • 食物來源：三文魚、鯖魚、奇亞籽、亞麻籽與核桃。

4大習慣提升快樂荷爾蒙

高敏敏指出，如果要養成好情緒，也可以透過以下習慣提升快樂荷爾蒙：

  1. 維持運動習慣：游泳、快走、瑜珈和半小時的散步都有助於促進多巴胺及腦內啡的分泌。
  2. 確保充足的睡眠：每天至少睡滿8小時，以促進身體修復並穩定情緒。
  3. 維持腸道健康：腸道被稱為第二大腦，良好的腸道菌群有助於促進快樂荷爾蒙的產生。
  4. 補充保健品：適量補充維他命B6、葉酸及魚油，能幫助快樂激素的順利反應。

高敏敏提醒，當情緒低落時，不必強迫自己保持正面情緒。可以從優質飲食、充足睡眠及定期運動開始，促進身體自然分泌快樂荷爾蒙。

