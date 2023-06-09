心房顫動易忽略 藥物、手術防中風

心房顫動是心律不正的一種，但因症狀不明顯而且很多時是偶發性，令病人掉以輕心。心臟科專科醫生翁思宇提醒，「患有心房顫動者比正常人士中風風險可高出達5倍，切忌因只是偶發性不適而忽略了心房顫動這個病，後果可以很嚴重。」 心房顫動患者絕大部分時間都是正常心跳的。通常患者會偶然出現心悸，覺得心臟跳得很亂很大力，亦會有胸口痛、氣促和走路感覺乏力等徵狀，但很多時病情會在短時間好轉，故未必會去見醫生；然而，隨時間過去情況可能愈見嚴重，心房顫動病發次數愈來愈頻密，甚至偶爾出現頭暈和休克，甚至是持續性顫動，即24小時心臟都失去正常跳動頻率。這時患者才意識到需要接受診治。



特別心電圖捕捉病情 翁思宇表示，「因為心房顫動往往屬於偶發性，所以醫生會用特別的方法確定病情，如24小時甚至7天的便攜式心電圖紀錄儀，嘗試捕捉間歇性心律不正的情況。不論是持續性還是偶發性的心房顫動都可以大大增加病人中風的風險，對身體帶來重大的影響。」 心房血塊誘發腦中風 當心跳失去規律而且平時都心跳增快，反而會令心房的血流減慢，有可能令血液凝固形成血塊，翁思宇指出，「心房內有細小血塊形成時，病人通常沒有特別感覺，所以等同沒有任何警號。血塊可被沖出心房通過血管流到不同器官，若去到腦部可堵塞腦血管引致急性中風。」 當發現病人患上心房顫動，醫生會先檢查心臟的功能和情況，「引起心房顫動可能是心瓣問題、心臟衰竭、心血管堵塞，或者血液問題如甲狀腺失調等，如找到相關誘因，都要先處理。」此外，要控制好病人的心律，因為心律不穩定患者會感覺不適，可透過控制心律的口服藥處理。

