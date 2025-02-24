心房顫動治療新突破！「1技術」30分鐘改善心悸困擾

心臟血管內科陳力瀚醫師指出，傳統的心房顫動治療雖然有效，但手術時間長且併發症風險較高。

隨著人口老化，心房顫動已成為常見的心律不整疾病，不僅影響生活質素，更可能增加中風及心臟衰竭的風險。據統計，心房顫動的盛行率隨年齡增長提高，65歲以上約達3%，80歲以上更高達10%。

專注精準醫療 治療效果倍增

而當前脈衝場消融術技術(PFA)為心房顫動患者開啟治療新希望。高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管內科許栢超主任表示，相較於傳統的射頻電燒及冷凍球囊燒灼技術，PFA透過釋放高振幅電場脈衝，能更快速精準地處理異常心臟組織。手術時間從傳統的數小時縮短至約30分鐘，不僅降低麻醉風險，更大幅減少食道損傷、神經損傷及肺靜脈狹窄等併發症。

接受治療的56歲林先生，術前常有心臟不規則跳動的困擾，每次發作從幾分鐘到幾小時不等；經PFA治療後，不僅心悸症狀完全改善，更重拾正常生活質素，成為最佳見證。