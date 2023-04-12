心房顫動竟與乒乓相似？一文看清冷凍球囊消融術優勝之處

打乒乓球其實與心臟健康都有相似之處？心臟科專科醫生高耀鈞平日酷愛打乒乓球，對此表示除了乒乓一來一回就似是心臟的一收一縮外，當兩者跳動的速度及節奏失常時，會同樣令人很難受。特別是患上心房顫動的病人，心臟跳得就如同乒乓球對手以快慢不穩定的節奏回板。而要健康同樣可以參考乒乓球——把握節奏是乒乓勝負的關鍵；有穩定的心跳就令人更易把握到健康。

心房顫動風險高 有問題便求醫 心房顫動相較冠心病、心肌梗塞較少人認識，大多都會發生於老人、冠心病患者及三高人士身上。高耀鈞醫生指出心房顫動屬心律不正的一種，正常人心跳每分鐘跳動約60到100次，而房顫患者心跳時快時慢，快的時候就似乒乓球對手突然犯規，一次把數十個乒乓球打過來般，心跳可突然倍升、狂跳至每分鐘200次。此時心臟就不能正常收縮及泵血，更令患者很不舒服。高耀鈞醫生進一步指出心房顫動病人除了心臟無時無刻都有機會亂跳，心房顫動更會增加5倍中風、2倍心臟衰竭風險、甚至會增加死亡風險，所以有問題一定要盡快求醫。

斷絕心臟亂跳成因 以消融回復心跳節奏 相比藥物，有研究指出及早採用心導管消融術對於早期陣發性房顫患者的病情控制及減輕相關病徵更有幫助。因為陣發性心房顫動的病人，問題來自肺靜脈有一些不正常的訊號，高耀鈞醫生指導管消融術的目的，就是在肺靜脈口切斷細胞連結，那麼不正常的電流就不會傳到心房，就不會發生心房顫動。他以乒乓球賽為例，就似球證把犯規球員停賽，那麼賽事便可以回復節奏進行。

冷熱消融 術 比拼 手術時間大縮短 導管消融術有兩種，第一種是傳統方法，一般會用射頻的熱力點對點圍著四條肺靜脈進行治療，以處理一些有問題的細胞。高耀鈞醫生指手術時，病人一般會感到灼熱及疼痛，手術時間一般比較長，約需4至5小時。另一種為較新的就是冷凍球囊消融術，目的都是破壞發出錯誤電流的組織，但有二點不同，第一就是以極低溫取代熱力拉出消融線；第二就是毋須逐點消融，冷凍球囊消融術，導管末端的球囊會擴充成球型，能一次將肺靜脈口有關的組織破壞，以隔斷異常傳電，減少房顫發作，令手術的時間減低，只需1到2小時。

高耀鈞醫生指冷凍球囊消融術屬微創手術，通常病人只需局部麻醉。醫生會在病人的大腿內側開一個針孔大小的切口，放入導管治大腿靜脈接駁去心臟進行治療。導管會經過右心房進入右心房，到達心房同肺靜脈交界時，就會打開成為球囊，透過冷凍技術造成一條連續的傷痕來隔絕肺靜脈的異常電流，而消融效果會較平均，亦減少波及正常組織的機會。 冷凍球囊消融術優勝之處 研究顯示，冷凍球囊消融術療效勝於傳統藥物治療，大部份患者術後一年都沒有復發；相反，接受藥物治療的患者，一年內有超過一半都會復發。而高耀鈞醫生比較新舊冷熱兩種消融術時指出，兩者治療效果差不多，成功率高併發率低。不過冷凍球囊消融手術時間較短，病人接受施術時痛楚都較少，更可以顯著下降再進行手術的機會至33%，亦有效降低因心血管疾病住院機會至34%。

冷凍球囊消融術優勝之處