心房顫動難察覺 中風機會較常人高5倍 很多患者不自知 切勿輕視！

「中風」於香港常見致命疾病中排行第四，以往多被視為老人病的一種，但隨著都市人生活習慣的改變，青年人的中風發病率亦有上升趨勢。當中患高血壓及心房顫動(房顫)的患者要特別注意，因房顫患者的中風風險，比一般人高5倍，然而，不少人對心房顫動認識不足，或沒有認真看待。宜養成恆常測量的習慣，一但發現問題可及時求醫接受治療，減低引致嚴重併發症及致命的風險。
中風與高血壓及心房顫動關係十分密切，因長期高血壓意味心臟需要更用力去將血液泵送到全身，從而增加心臟負荷，導致心肌變厚（左心室肥厚）或僵硬，心臟因而不能正常收縮及舒張，干擾到心臟正常電訊傳導，令心律不正的機會大大增加。有大量研究結果都顯示，近九成患心房顫動的患者同時有高血壓問題。而房顫也是常見的心律不正的症狀之一，雖然大多數患者的心房顫動並無徵狀，因而難以及早發現。但亦有部分患者會出現包括心悸、心跳過快、運動時氣喘及腳腫等症狀。
房顫形成血塊 阻塞血管可引致中風
房顫會導致心房跳動不規律影響正常血液循環，有機會導致部分血液於心臟滯留並形成血塊，當血塊脫落並隨血液流動到腦部時，便有機會堵塞血管，引發缺血性中風。現時香港約有三分一缺血性中風個案都是由房顫引起，其嚴重程度及死亡率更是所有缺血性中風病因之冠。
高危族宜定期檢測 早發現早治療
由於長期高血壓可引致心房顫動，而房顫則會提高中風的風險，故高血壓患者應定期進行檢測，並按照醫囑積極控制血壓，以減低中風的機會。65歲以上人士，患有高血壓、糖尿病、高膽固醇、肥胖、肺病、甲狀腺疾病及睡眠窒息症者，都屬於房顫的高危人士，由於房顫患者可能沒有明顯不適，即使患上也不易察覺，故建議定期身體檢查外，更應養成恆常在家中測量的習慣，透過規律的脈搏或心電圖測量，有助及早發現異常，從而可及早接受治療，降低因房顫引發中風及心血管疾病的風險。
坊間大部分電子血壓計都有測量心律不齊的功能，然而心跳過快或過慢都屬於心律不齊，並不代表用家有心房顫動。近日市面推出一款全新一代的家用心房顫動血壓計，採用先進的AI分析技術。只須簡單按一下鍵，一個步驟，即能測量血壓，更能在家中篩檢出心房顫動 (AFib)，當發現有心房顫動 (AFib) 的風險時，會即時顯示提示。早期檢測出心房顫動可降低66%的中風風險。