心房顫動難察覺 中風機會較常人高5倍 很多患者不自知 切勿輕視！

「中風」於香港常見致命疾病中排行第四，以往多被視為老人病的一種，但隨著都市人生活習慣的改變，青年人的中風發病率亦有上升趨勢。當中患高血壓及心房顫動(房顫)的患者要特別注意，因房顫患者的中風風險，比一般人高5倍，然而，不少人對心房顫動認識不足，或沒有認真看待。宜養成恆常測量的習慣，一但發現問題可及時求醫接受治療，減低引致嚴重併發症及致命的風險。

中風與高血壓及心房顫動關係十分密切，因長期高血壓意味心臟需要更用力去將血液泵送到全身，從而增加心臟負荷，導致心肌變厚（左心室肥厚）或僵硬，心臟因而不能正常收縮及舒張，干擾到心臟正常電訊傳導，令心律不正的機會大大增加。有大量研究結果都顯示，近九成患心房顫動的患者同時有高血壓問題。而房顫也是常見的心律不正的症狀之一，雖然大多數患者的心房顫動並無徵狀，因而難以及早發現。但亦有部分患者會出現包括心悸、心跳過快、運動時氣喘及腳腫等症狀。