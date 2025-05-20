心房顫動「一站式雙手術」降中風風險！

心房顫動是常見的心律不整疾病，不僅會導致心悸不適，更大幅增加中風風險。

心房顫動是常見的心律不整疾病，不僅會導致心悸不適，更大幅增加中風風險，患者通常需長期服用抗凝血劑以預防血栓形成。然而，現年60多歲的邱女士，儘管規律服用抗凝血劑，仍在不久前發生第二次中風，且長期飽受心悸與呼吸急促、喘所苦，藥物治療成效有限，生活品質深受影響。邱女士住院期間，經輔大醫院神經科陳彥銘醫生診治後，轉介會診心臟內科進一步評估。

經由林重佑醫生團隊綜合評估後，建議採取雙重治療策略：一是施行「心房顫動導管消融術」，以控制異常心律、降低心臟衰竭與死亡風險；二是進行「左心耳封堵術」，封閉約90%血栓來源的左心耳，以進一步預防中風復發。

脈衝場導管消融術 一次完成雙手術降風險

而邱女士及其家屬提出希望能「一次完成兩項手術」，以減輕身體負擔、降低手術風險與心理壓力。經心臟內科團隊術前規劃，以及電腦斷層與經食道超聲波檢查後，選擇使用目前最先進且安全性高的「脈衝場導管消融術（Pulsed Field Ablation, PFA）」。手術於日前順利完成，歷時僅兩個多小時，邱女士術後恢復良好，心悸症狀明顯改善，毋須再擔心中風風險，術後首度展現久違的安心笑容。

雖然傳統上兩項治療會分次進行，但因其手術路徑相似，若經專業醫生評估後認為適合，且病人可接受相關費用，確實能考慮採用「一站式合併治療」模式，降低整體風險並提升治療效益。

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