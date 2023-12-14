心房顫動｜中年男3年中風4次 心房顫動造成！

中年男3年中風4次 心房顫動造成！

一名51歲、無吸煙、慢性病史的中年男子，因左腳無力至急症室求醫，經心電圖檢查，顯示心跳明顯不規律，確診心房顫動引起腦中風，即使積極復健、治療，左腳仍無法正常行走，更令人難過的是初次中風後3年來，該名男子前後還經歷4次中風，不僅導致他智力下滑、視野缺損，甚至左半身癱瘓，終身都得靠輪椅代步。醫生提醒，預防腦中風，除了控制血壓外，心房顫動患者更要當心，因為心房顫動引起腦中風的機率比一般人高出5倍！

心房顫動者注意！再次中風機率多 9 倍 根據台灣衛福部統計，腦血管疾病為當地第四大死因，且腦中風造成失能的後遺症，更是成人殘障的主因之一。彰化基督教醫院中風中心孫穆乾主任指出，吸煙、運動量不足、肥胖、高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動及中風家族病史為腦中風主要的風險因素，其中心房顫動者中風的機率不僅是一般人的5倍，死亡率多2倍，二度中風的機會更是比一般人高出許多，且風險還會隨著年紀增加而變大。

心房顫動者中風 預後較差、死亡率更高！ 心房顫動是心臟內產生節律訊號的功能異常，導致心跳異常或不規則，無法有效將血液泵出心臟，導致血液淤滯形成血栓，而當血栓隨著血流進入大腦，就會引發缺血性腦中風。孫穆乾主任進一步說明，部分腦中風是因動脈粥狀硬化，導致血管阻塞引發血流不順所引起，但心房顫動引起的腦中風很直接，和膽固醇造成動脈粥狀硬化所導致的血栓，位置、原理不同。研究顯示，心房顫動患者中風後容易產生較嚴重的臨床症狀，預後較差，死亡率也更高，而且很容易出現再發性腦中風，若再合併吸煙或三高等風險因素，則每年發生中風的風險還會再增加。

比燒融術有效 抗凝血藥物預防中風更有感！ 該如何避免心房顫動引起腦中風？孫穆乾主任強調，透過口服抗凝血劑抑制血塊形成，是目前預防心房顫動引起腦中風有效治療方式，因為即使燒融術治療好心房顫動，仍無法完全預防陣發性心房顫動，術後患者部分還是得吃抗凝血劑。然而，傳統口服抗凝血劑出血風險較高，需要患者定期覆診追蹤凝血時間來調整劑量，加上容易與其他藥物及綠色蔬菜等食物產生相互作用，使用上較不方便。因此，除風濕性心臟病合併心房顫動或裝有機械性心臟瓣膜，大部分患者已轉而開始使用新型抗凝血劑。 反觀新型口服抗凝血劑因作用於單一凝血因子，穩定性高，效果較可預期，且幾乎不受食物、藥物交互作用影響，可大幅降低出血風險，能夠有效預防腦中風，使用上更安全、方便。