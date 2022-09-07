心房顫動｜唔只胸悶、心悸！心房顫動長遠引發心衰竭

年過六旬的莊先生(化名)，職業為一名遠洋船員，每次出航往往要兩、三年才能返台。近幾年他工作時，常出現心悸、氣促及胸悶等現象，趁某次回台就醫後，才發現自己患有心房顫動。不幸的是，使用藥物控制並無法有效改善他的症狀，一旦發作，常要好幾個小時甚至幾天才能緩解，因此在與醫師討論之後，改以冷凍消融導管治療，術後狀況相當穩定。經醫師評估後，不僅毋須再服用原先的藥物，工作時的不適感也大獲改善，令莊先生直呼：「太感動！」

中風風險大增

心房顫動除了出現心悸、胸悶等症狀之外，最怕的即因心房血液不規則流動，造成血栓及腦中風的風險大幅提升；另外，也會因心臟長期不規則收縮導致心臟衰竭。高雄榮總心臟血管內科主治醫師江承鴻表示，心衰竭有「心臟癌症」之稱，挾帶高危險性，患者五年死亡率高達50%，因此，積極控制心房顫動非常重要。

每分鐘心跳飆破 300 心房顫動主因為心臟不正常放電

一個人的心跳正常值，在休息狀況下約為每分鐘60至80下，而心房顫動發作時，患者心房的跳動則可能高達每分鐘300至600下。江承鴻醫師指出，其因為人體心房老化或病變，造成左心房與肺靜脈交界地方的肌肉，產生不正常放電，進而影響到心律，故發生率也會隨年齡上升而增高，根據研究數據統計，75歲以上族群高達10%有心房顫動問題。除此之外，患有甲狀腺亢進、高血壓、糖尿病或睡眠窒息症，以及平時作息不穩定，有吸煙、酗酒習慣者，也都是心房顫動的高風險族群。

江承鴻醫師提醒，即便已被診斷為心房顫動，若發現相關症狀發作頻率及次數增加、時間愈拉愈長或是難以耐受藥物的副作用，皆需及時求診檢查，考慮是否進行進一步的介入治療。