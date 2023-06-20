心房顫動｜延誤診治隨時併發心腦血管危機！ 抗凝血藥成預防關鍵 防中風於未然

隨著醫療技術進步，人類能活到耄耋之年已不再鮮見。在香港，最新統計數據就顯示男女平均預期壽命分別為83.2歲及87.9歲1。然而，長壽背後難免伴隨著健康隱憂，以心房顫動（房顫）為例，其中一個不可逆轉的風險因素正是年齡增長。心臟科專科陳麒尹醫生指，房顫不但會影響心臟循環系統功能，由房顫所引致的中風，較其他原因引起的中風更嚴重，死亡風險更高。陳醫生表示，一旦確診房顫須聽從醫生指示，及早接受控制心跳與糾正心律的治療，醫生同時會為高危患者處方抗凝血藥物（薄血藥），預防由房顫所引發的中風危機。

房顫患者中風率較常人高5倍 2

房顫雖然不會即時致命，但若然心律沒有及時得到適當的控制與糾正，其對身體帶來的長遠影響絕對不容忽視。陳醫生指：「房顫會令心臟循環系統功能下降，導致血流供應差，患者會感到體能逐漸下降，出現氣喘、心悸等徵狀，嚴重者會突然昏厥休克。再者，房顫患者亦會因不規律的心跳而令心臟無法得到休息，併發心臟衰竭的風險同樣相當之高。」

而另一個與房顫關係密不可分的嚴重併發症就是中風。有數據顯示，心房顫動患者中風的風險比常人高出5倍2。陳醫生解釋，由於房顫患者的心房無法正常收縮和放鬆，血液會因緩慢流動而在心房累積，形成血塊。而這些血塊體積一般較大，當血塊離開心臟，流到腦部前端的大血管，就或會造成栓塞，形成中風。

CHA2DS2-VASc評估 高危患者須服抗凝血藥

至於預防中風方面，陳醫生指醫學界目前普遍會以「CHA2DS2-VASc」中風風險指數評估表3，量度個別患者的中風風險級別：「這一步是相當重要，因病人患有房顫，同時間中風風險高的話，每一年其發生缺血性中風的比率會相應遞增。」

房顫患者中風風險因素包括心臟衰竭、高血壓、糖尿病、有中風病史、女性以及65歲或以上等，如評估後男性分數等於或高於2、女性等於或高於3，則可被視為高危的潛在中風人士3，醫生會建議患者服用抗凝血藥，以減低中風風險。