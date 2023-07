心房顫動｜擔心服藥誘發出血風險？拆解新舊抗凝血藥效能與副作用 勿擅自停藥 免增中風危機

本港現時有四款較常用的新型抗凝血藥,曾醫生表示,四款抗凝血藥的藥效相差不大,藥性同樣穩定5,而且省卻不少服用華法林時的限制:「病人以往服用華法林時需要戒口,避免進食維他命K類食物,以免影響其抗凝血效果。另外,服用華法林的病人亦需要定期回診,透過抽血形式監測血液濃度以調校藥物劑量,對病人的生活造成一定程度的不便。」

醫生會按照患者的病情,詳細說明每一款藥物的好處與壞處、衡量與其他藥物可能出現的相沖情況後,才決定處方哪款抗凝血藥。至於不少患者擔心服用抗凝血藥後的出血風險,曾醫生強調,新型抗凝血藥無論在預防中風及減少出血方面均較華法林優勝,藥物引致的出血比率更是相當之低6。「不過,部分腎功能較差的患者,藥效會在身體積存較長時間,出血風險較一般房顫患者為高,就需多加留意。」

最後,曾醫生亦提醒,患者在日常生活中要提防跌倒與碰撞,尤其應避免經常參與一些肢體碰撞或過於激烈,容易受傷的運動,減低出現瘀傷及流血的機會。一旦不慎撞到頭部後,出現頭痛或暈眩等徵狀,建議立即求診並作進一步檢查,盡快知悉是否有腦出血情況,適時接受治療。

(資料由心臟科專科醫生曾振峯提供)