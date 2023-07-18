心房顫動｜擔心服藥誘發出血風險？拆解新舊抗凝血藥效能與副作用 勿擅自停藥 免增中風危機

俗稱「薄血藥」的「抗凝血藥」，透過控制血液內的凝血因子，令血液較不容易形成血塊，是心房顫動（房顫）患者及中風高危人士均須服用的藥物。然而，不少患者聽到醫生建議處方抗凝血藥時，都會擔心服藥誘發出血風險，甚至在發現身體出現瘀傷、流牙血等徵狀後感到害怕而停藥。心臟科專科曾振峯醫生提醒，抗凝血藥的保護作用會隨時間消失，擅自停藥有機會增加中風風險。

須終身服藥預防中風

房顫意味心臟跳動不規律，出現時快時慢的情況，導致血液流經心臟時容易滯留在左心房中。當血液運行不均，逐漸形成血塊，血塊形成後經由血液循環，流動至身體其他地方，就有機會堵塞身體不同地方的血管，如不幸堵塞了腦血管就會引致中風1。因此，房顫與中風的關係可謂密不可分。

曾醫生指，房顫患者基本上可以透過藥物或介入治療去改善病情，回復正常的「竇性心律2」，惟患者仍須終身服用抗凝血藥：「一旦確診房顫，我們難以判斷病人的心律是否完全回復正常，由其有些病人會出現間歇性心律不正而未能偵察，這種間歇性心律不正同樣會增加中風機會。若醫生利用『CHA2DS2-VASc』中風風險指數評估表3，評估到病人有較高的中風風險，病人仍須繼續服用抗凝血藥預防中風。」

「抗凝血藥」與「抗血小板藥」作用大不同

曾醫生續指，留意到許多時大眾會將「抗凝血藥」與「抗血小板藥」兩類藥物混淆，然而兩者的作用及治療對象截然不同：「抗凝血藥是控制血液內的凝血因子，令血液比較不容易形成血塊，是預防中風其中一種藥物；抗血小板藥，顧名思義是抑制血小板運作，用於治療血管疾病，如冠心病及周邊血管疾病等，減低血小板依附在血管，積聚導致出現阻塞的情況，又或者病人進行通波仔手術後，亦會使用抗血小板藥。」

在一般情況下，醫生未必需要同時處方兩類藥物予病人。「當然某些個別情況，如病人不幸患有心律不正及冠心病，就有需要同時使用這兩類藥物，但服用時間及組合會隨病情改變。舉例，當醫生為冠心病病人進行『通波仔』手術，放置支架避免血管再度收窄後，醫生一般會處方兩種抗血小板藥及一種抗凝血藥予病人服用一個月，一個月後可以減少一種抗血小板藥4。而現時大部分新型支架較少出現『翻塞』的情況，可容許縮短服用抗血小板藥的時間。若病人情況穩定，有機會可以半年後不服用抗血小板藥，只需服用抗凝血藥去控制房顫及血管情況。」曾醫生補充道。