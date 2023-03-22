心房顫動｜症狀與其他疾病相同甚或毫無預兆？早期篩查助減低中風風險

提起中風，不少人對這個本港第4號「致命殺手」1都有所認識，但問及心房顫動（房顫）與中風的關係，大家又知道多少？心房顫動作為較常見的心律不正，有時並不會出現任何病徵，加上房顫的早期症狀與其他疾病的病徵相同，更易令人患上心房顫動而不自知。心臟科專科陳力強醫生指，有部分患者及至中風時，方察覺自己患上心房顫動。陳醫生提醒，若自覺心跳不規則，應立即求醫，由醫生安排接受早期篩查及診斷，商討合適的治療方案。

房顫非先天性疾病 與其他疾病環環相扣

心房顫動的常見症狀多為心跳不規則，心臟猛跳、心臟少跳一下、心跳過快且紊亂等。患者可能出現其他症狀如頭暈、氣促、冒汗、胸口痛等2。陳醫生強調，心房顫動非先天性疾病，為後天身體產生變化而引起，可以全無原因所致，同時與其他疾病環環相扣：「如患有甲狀腺分泌過高、血管栓塞、類風濕性心臟病，特別是收窄型，我們醫學上稱為『二尖瓣收窄』；心臟衰竭、血壓高、心肌肥厚、電解質異常或肺功能出現問題等都屬高危一族；60歲或以上長者都有較高風險出現房顫。」

陳醫生指，房顫常見的併發症包括中風，然而並非每位患者均會出現：「隨著年齡增長，中風風險會相應增加；或有高血壓、糖尿病、心臟衰竭、血管栓塞者，都會有較高風險。性別上也有明顯分別，女性中風的風險會較男性略高。」房顫除有機會誘發中風外，凝結的血塊亦有機會去到身體其他部位以至器官，有部分患者就曾試過手腳出現急性血管栓塞，甚至流到心臟血管造成阻塞。

智能手錶監測數據僅可作參考

要證實有沒有患上心房顫動，最正確的做法是要進行心電圖檢查，如24小時心電圖機可檢測持續性的心房顫動；偶發性的心房顫動則可做簡易心電圖，監測期由2至3星期不等，並需要靠患者主行啟動儀器監測，睡眠及沐浴時可除下，回診後再由醫生評估心跳情況。

當問到現時許多智能手錶都具備監測心跳的功能，是否有助偵察心房顫動？陳醫生解釋，智能手錶可以幫助了解，惟功能上存在限制，所得數據僅可作參考：「智能手錶的確可監察到佩戴者的心跳頻率，但心跳太慢或太快時，手錶有機會未能歸納出心臟是否出現問題，然而心房顫動患者往往心跳可達至每分鐘150下或以上。加上，智能手錶的心跳監測只在特定範圍內，而且非24小時監察，除非患者感覺身體不適，自行啟動監察功能，否則單憑手錶監測數據難以作病情參考。」