心率變異｜頭痛、失眠……自律神經失調！5分鐘判讀是不是「心率變異」

生活步調快、工作壓力大的現代人，經常會有頭痛、失眠、胸悶、心悸、高血壓等狀況，檢查也找不出原因，吃藥也沒改善，生活壓力山大的你，是否有這些症狀困擾，小心可能是自律神經失調惹禍！

心率變異｜ 壓力與不健康生活習慣 自律神經失調主因 台灣衛生福利部草屯療養院心腦醫學中心主任郭博昭表示，壓力與不健康的生活習慣是引發自律神經失調重要因素。現代人生活節奏快，工作求學與人際互動的競爭壓力，長期熬夜使用手機電腦等電子產品，加上沒有適當休息與運動，自律神經失調屢見不鮮。 而自律神經遍布身體各個器官，因此自律神經失調的症狀千變萬化，如失眠、頭暈、頭痛、口乾、心悸、冒汗、胸悶、噁心、肌肉痠痛、呼吸困難等，都可能是自律神經失調所造成的。

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心率變異｜ 身體、心理疾病皆可能造成 自律神經失調應就醫評估 另外，各種身體與心理疾病都可能導致自律神經失調，如心臟病、抑鬱症、焦慮症等，可說是千面女郎，也造成民眾不知道自己就醫應該要看哪一科。如果出現上述症狀，但是看醫生初步做身體檢查都找不出原因，可以到精神科或身心科做自律神經的功能評估。 ▼糖尿病飲食｜7大降血糖推介▼