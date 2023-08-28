心理健康｜如何與負面情緒相處？面對悲傷的5個步驟

每當人生經歷不同的大事時，我們總會有情緒。可能是失戀了、職場失利、親人離世，還是考試成績不理想等等，當我們面對負面情緒時，很自然就會陷入無力和無助感，例如極力否認和迴避等，要學習面對負面情緒，其實可以經過幾個步驟！

步驟一：留意身體變化 當情緒出現時，可能會造成不舒服的感覺，這時可以嘗試分辨到底身體不同部位正在受甚麼影響？例如腹部腫脹、胸口悶、臉部發熱、肩膀肌肉緊繃等等，可嘗試記下這些感覺。

步驟二：辨識 感受 發生事情的當下，可以嘗試問自己「現在的情緒是甚麼？」，例如舒適愉悅、憂傷恐懼、憤怒敵意、自責罪惡、困惑迷惘、嫉妒猜疑等，如果辨識後，仍有非常強烈的感受，背後可能還藏有深層情緒，這時可以放慢自己的動作，慢慢找尋隱藏在內心的情緒。

步驟三：接納 出現情緒並非沒有錯，即使可能不合理或不應該，都應該被真實完整地接納。出現情緒時，不需要刻意逃避、責怪、壓抑或轉移注意力，可以嘗試真誠地接納它。

步驟四：聆聽 除了聆聽他人，亦要嘗試聆聽自己的情緒，可以用書寫、打字或錄音的方式將情緒記錄下來。