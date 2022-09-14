心理支援濕疹患者 免致抑鬱

俗稱濕疹的異位性皮膚炎，會令皮膚出現皮屑、痕癢，甚至潰爛滲液、苔癬化，大大影響患者睡眠和情緒。反覆發病再加上外間的不理解和歧視，使濕疹患者的心理壓力大增，更易患上抑鬱，甚至有輕生念頭。
濕疹屬過敏性皮膚病，確實病因未明，但相信包括了先天和後天因素，皮膚及性病科專科醫生陳俊彥表示，「家族若有人患過哮喘、鼻敏感等，自己便有可能先天攜帶敏感基因，如遇上後天的敏感源如某些食物、塵蟎、化學溶劑、壓力、有傷口但處理欠佳出現細菌感染等，都有可能誘發濕疹。」
過得一日得一日
今年27歲的翟先生，3年前因工受傷誘發濕疹，起初於右手上臂出現紅疹，然後蔓延至四肢，最嚴重時全身七成皮膚都有傷口和滲液，由早到晚都十分痕癢，「沖涼特別辛苦，全身的刺痛感覺像受刑；痕癢也令我難以入睡，傷口滲液會黏住床鋪，撕下又會弄損皮膚。情況持續了大半年，當時感覺是『過得一日得一日』。」街外人的異樣目光，加上家人關心不得其法，令翟先生心情更差，甚至曾出現自殺念頭。幸而現在病情好轉，也認識到一些病友互相扶持，「呼籲病友出現情緒問題可嘗試跟病友傾訴或找專業人士幫忙，不要做傻事，希望在明天。」
壓力引起惡性循環
事實上翟先生的例子十分普遍，過往的研究便指出痕癢、疼痛的病徵令濕疹患者作息大受影響，加上病情時好時壞、突如其來，難免令患者感到焦慮、無助和沮喪，成年濕疹患者的抑鬱或焦慮風險較一般人高2.5至3倍；而情緒、工作表現下滑、影響睡眠等又會加劇壓力，使病情進入惡性循環。香港過敏協會主席兼兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工指，「研究發現濕疹患者的抑鬱程度與癌症患者相若，更有44%濕疹患者曾有自殺念頭，36%曾經自殺，值得關注。」而現時有愈來愈多新型藥物，如生物製劑或JAK抑制劑等，更針對性解決發炎問題，為中度至嚴重濕疹患者帶來希望。
改善心理健康狀態
今年8月，病友組織濕疹關注組參與了國際皮膚病患者組織聯盟(亞太區)一項問卷調查，共330人完成問卷，香港患者佔116人。結果發現，治療上最大挑戰是經濟負擔(72%)、認為治療無效(66%)及等候治療時間長(34%)；患者最重視的治療目標則為快速減少痕癢和灼熱感(72%)、改善睡眠和心理健康狀態(53%)以及皮膚完全回復正常(52%)。濕疹關注組註冊社工黃敏兒續指，「為紓緩患者及照顧者的情緒困擾和壓力，現與香港過敏協會合作推出免費心理輔導服務，為有需要的中度至嚴重患者及照顧者提供心理支援、放鬆貼士等，鼓勵患者求診，堅持治療，情況將得到改善。」服務詳情可瀏覽adconcern.org。