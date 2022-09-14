心理支援濕疹患者 免致抑鬱

濕疹屬過敏性皮膚病，確實病因未明，但相信包括了先天和後天因素，皮膚及性病科專科醫生陳俊彥表示，「家族若有人患過哮喘、鼻敏感等，自己便有可能先天攜帶敏感基因，如遇上後天的敏感源如某些食物、塵蟎、化學溶劑、壓力、有傷口但處理欠佳出現細菌感染等，都有可能誘發濕疹。」

過得一日得一日

今年27歲的翟先生，3年前因工受傷誘發濕疹，起初於右手上臂出現紅疹，然後蔓延至四肢，最嚴重時全身七成皮膚都有傷口和滲液，由早到晚都十分痕癢，「沖涼特別辛苦，全身的刺痛感覺像受刑；痕癢也令我難以入睡，傷口滲液會黏住床鋪，撕下又會弄損皮膚。情況持續了大半年，當時感覺是『過得一日得一日』。」街外人的異樣目光，加上家人關心不得其法，令翟先生心情更差，甚至曾出現自殺念頭。幸而現在病情好轉，也認識到一些病友互相扶持，「呼籲病友出現情緒問題可嘗試跟病友傾訴或找專業人士幫忙，不要做傻事，希望在明天。」

壓力引起惡性循環

事實上翟先生的例子十分普遍，過往的研究便指出痕癢、疼痛的病徵令濕疹患者作息大受影響，加上病情時好時壞、突如其來，難免令患者感到焦慮、無助和沮喪，成年濕疹患者的抑鬱或焦慮風險較一般人高2.5至3倍；而情緒、工作表現下滑、影響睡眠等又會加劇壓力，使病情進入惡性循環。香港過敏協會主席兼兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工指，「研究發現濕疹患者的抑鬱程度與癌症患者相若，更有44%濕疹患者曾有自殺念頭，36%曾經自殺，值得關注。」而現時有愈來愈多新型藥物，如生物製劑或JAK抑制劑等，更針對性解決發炎問題，為中度至嚴重濕疹患者帶來希望。