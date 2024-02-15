心瓣退化只可做手術？

心臟有4間房，每間房都有個活門稱為「心瓣」，作用是在不同時間開關，使血液向一個方向流動。而眾多心瓣中，以主動脈心瓣最為重要，如出現退化導致心瓣狹窄，或有猝死風險。聖保祿醫院心臟科專科醫生鄒凱勳指，如果患有主動脈心瓣狹窄，又出現走路氣喘、心口翳悶及運動量轉差等，5年內有四至五成機會猝死，提醒患者應及早進行更換心瓣手術。



分為兩大原因

主動脈心瓣退化可分為先天性及後天性。大部分人的主動脈有3塊心瓣，但有些人天生只有兩塊，它退化的速度會比較快，症狀亦會較早出現；後天性則與疾病有關，例如風濕熱、感染性心內膜炎、老化及冠狀動脈疾病等，以年長患者較多。

一旦心瓣退化，演變成心瓣狹窄，心臟供養血液就會有問題，通常病人會出現心臟衰竭的病症，例如走路氣喘、心口翳悶及運動力轉差等。如果有這些病症，而患者又患有主動脈心瓣狹窄，他們在5年內猝死的機會高達四至五成。而本港75歲或以上的人士中，約有5%患有主動脈心瓣狹窄。