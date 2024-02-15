心瓣退化只可做手術？

心臟有4間房，每間房都有個活門稱為「心瓣」，作用是在不同時間開關，使血液向一個方向流動。而眾多心瓣中，以主動脈心瓣最為重要，如出現退化導致心瓣狹窄，或有猝死風險。聖保祿醫院心臟科專科醫生鄒凱勳指，如果患有主動脈心瓣狹窄，又出現走路氣喘、心口翳悶及運動量轉差等，5年內有四至五成機會猝死，提醒患者應及早進行更換心瓣手術。
分為兩大原因
主動脈心瓣退化可分為先天性及後天性。大部分人的主動脈有3塊心瓣，但有些人天生只有兩塊，它退化的速度會比較快，症狀亦會較早出現；後天性則與疾病有關，例如風濕熱、感染性心內膜炎、老化及冠狀動脈疾病等，以年長患者較多。
一旦心瓣退化，演變成心瓣狹窄，心臟供養血液就會有問題，通常病人會出現心臟衰竭的病症，例如走路氣喘、心口翳悶及運動力轉差等。如果有這些病症，而患者又患有主動脈心瓣狹窄，他們在5年內猝死的機會高達四至五成。而本港75歲或以上的人士中，約有5%患有主動脈心瓣狹窄。
須以結構性方式解決
「與內科疾病不同，內科病我們很多時都見見病人、食藥、戒掉風險因素(如少食肥膩、煎炸食物)，但心瓣退化屬於結構性問題，就好像大門壞了只能換門，沒有藥物可以治療，結構性問題只能以結構性解決」。
患者確診初期可分為輕微、中度或嚴重，輕微至中度患者一般無症狀，須持續觀察，但不用服藥。當患者出現症狀，醫生才會考慮介入。介入的方式分為兩種，一是傳統以全身麻醉形式開胸做手術，病人需留院一至兩周；二就是現時比較普及的以微創方式更換心瓣，病人復元情況會較理想，傷口細痛楚亦可減低，留院時間大幅縮短，一般術後2至3日便可下床走動。
微創適合所有患者？
鄒凱勳續指，微創手術傷口雖然較小，卻未必適合所有患者。傳統開胸手術更換的心瓣耐用程度較高，如果以微創方式，心瓣最多可用15至20年，「以50歲患者為例，如主動脈心瓣只有兩塊，而且退化導致心瓣狹窄，若他很早便出現病症，我們便會建議病人開胸；如屬年長患者，主動脈心瓣有3塊，便會建議病人以微創方式處理。」
導管主動脈心瓣植入術與通波仔相近，通波仔是在局外麻醉的情況下透過導管將特製球囊放入血管；而導管主動脈心瓣植入術則將微細導管插入大腿動脈，經過主動脈再進入主動脈心瓣，手術過程約為一至2小時，傷口約有1厘米，病人在2、3日後便可下床。
雖然微創手術的復元時間較短，但鄒凱勳強調不是完全沒有風險，「導管經大動脈進入心臟時，有機會刺穿血管，或將鈣化位置刮掉，萬一血塊上腦可能會增加中風的風險。如心瓣未能放在最合適位置，亦有掉下來的風險」。最常見有8至10%的患者在術後一周內需要安裝起搏器，如一周後身體無出現以上的併發症，就可重回正常生活。