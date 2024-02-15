熱門搜尋:
六合彩 情人節2024 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 曉柏峰 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-02-15 04:29:52
日報

心瓣退化只可做手術？

分享：
心瓣退化只可做手術？

心瓣退化只可做手術？

心臟有4間房，每間房都有個活門稱為「心瓣」，作用是在不同時間開關，使血液向一個方向流動。而眾多心瓣中，以主動脈心瓣最為重要，如出現退化導致心瓣狹窄，或有猝死風險。聖保祿醫院心臟科專科醫生鄒凱勳指，如果患有主動脈心瓣狹窄，又出現走路氣喘、心口翳悶及運動量轉差等，5年內有四至五成機會猝死，提醒患者應及早進行更換心瓣手術。
 

分為兩大原因

主動脈心瓣退化可分為先天性及後天性。大部分人的主動脈有3塊心瓣，但有些人天生只有兩塊，它退化的速度會比較快，症狀亦會較早出現；後天性則與疾病有關，例如風濕熱、感染性心內膜炎、老化及冠狀動脈疾病等，以年長患者較多。

一旦心瓣退化，演變成心瓣狹窄，心臟供養血液就會有問題，通常病人會出現心臟衰竭的病症，例如走路氣喘、心口翳悶及運動力轉差等。如果有這些病症，而患者又患有主動脈心瓣狹窄，他們在5年內猝死的機會高達四至五成。而本港75歲或以上的人士中，約有5%患有主動脈心瓣狹窄。

心瓣手術 導管主動脈心瓣植入術

導管主動脈心瓣植入術的儀器。

人工心瓣

用作更換的人工心瓣。

須以結構性方式解決

「與內科疾病不同，內科病我們很多時都見見病人、食藥、戒掉風險因素(如少食肥膩、煎炸食物)，但心瓣退化屬於結構性問題，就好像大門壞了只能換門，沒有藥物可以治療，結構性問題只能以結構性解決」。

患者確診初期可分為輕微、中度或嚴重，輕微至中度患者一般無症狀，須持續觀察，但不用服藥。當患者出現症狀，醫生才會考慮介入。介入的方式分為兩種，一是傳統以全身麻醉形式開胸做手術，病人需留院一至兩周；二就是現時比較普及的以微創方式更換心瓣，病人復元情況會較理想，傷口細痛楚亦可減低，留院時間大幅縮短，一般術後2至3日便可下床走動。

聖保祿醫院心臟科專科醫生 鄒凱勳

鄒凱勳指微創手術傷口雖較小，卻未必適合所有患者。

微創適合所有患者？

鄒凱勳續指，微創手術傷口雖然較小，卻未必適合所有患者。傳統開胸手術更換的心瓣耐用程度較高，如果以微創方式，心瓣最多可用15至20年，「以50歲患者為例，如主動脈心瓣只有兩塊，而且退化導致心瓣狹窄，若他很早便出現病症，我們便會建議病人開胸；如屬年長患者，主動脈心瓣有3塊，便會建議病人以微創方式處理。」

導管主動脈心瓣植入術與通波仔相近，通波仔是在局外麻醉的情況下透過導管將特製球囊放入血管；而導管主動脈心瓣植入術則將微細導管插入大腿動脈，經過主動脈再進入主動脈心瓣，手術過程約為一至2小時，傷口約有1厘米，病人在2、3日後便可下床。

雖然微創手術的復元時間較短，但鄒凱勳強調不是完全沒有風險，「導管經大動脈進入心臟時，有機會刺穿血管，或將鈣化位置刮掉，萬一血塊上腦可能會增加中風的風險。如心瓣未能放在最合適位置，亦有掉下來的風險」。最常見有8至10%的患者在術後一周內需要安裝起搏器，如一周後身體無出現以上的併發症，就可重回正常生活。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受