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健康
2023-09-29 04:29:55
日報

心肌梗塞年輕化 及早檢查醫治 注意控制膽固醇 減心肌梗塞風險

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心肌梗塞

心肌梗塞有年輕化趨勢，吸煙及三高人士宜早作檢查，以及早進行相關治療。

為提高公眾對心血管疾病的警覺性，世界心臟組織會將每年9月29日訂為「世界心臟日」。根據衛生署公布的數字，在香港每年亦有約八萬人因心血管疾病問題住院，更有近七千人因心臟疾病死亡，加上心血管問題有年輕化趨勢，心臟病問題實在不容忽視。

心臟科專科曾子欣醫生指，心肌梗塞問題有如潛在炸彈，由於心血管阻塞不一定有明顯症狀，故如沒有定期檢查，根本不知自己有心血管問題。加上都市人生活壓力大及不健康的飲食習慣，導致近年心肌梗塞問題有年輕化趨勢。有個別患者不足四十歲已面對心肌梗塞威脅。曾醫生指病人的心血管就算已閉塞了七成，只要血液仍可通過，患者亦可能不會有任何不適症狀，一旦突發心肌梗塞影響供血，可導致心肌壞死，如未能及時以AED或於黃金3小時內送院救治，隨時可致命。

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曾子欣

心臟科專科曾子欣醫生

胸口持續劇痛 應立即求助

曾醫生指多種問題，包括遺傳、長者、男士都屬心肌梗塞的高危族。此外，吸煙人士、有三高問題、運動不足、肥胖和不健康飲食，尤其經常進食含反式脂肪的食品，都會增加心肌梗塞機會。有研究指以心血管約五至六成阻塞人士的猝死風險最高，由於平時沒有症狀，患者病發時突然休克，身旁沒有其他人導致未能及時搶救而失去性命。當心肌梗塞爆發，患者會感強烈胸痛，痛感會蔓延至身體其他部位，患者並會感覺呼吸困難、暈眩、冒冷汗及作嘔等，就算休息亦無法紓緩，直至失去意識甚至休克。

醫生建議本身有心臟病史、膽固醇高及糖尿病患者、吸煙人士及有血壓高問題，宜進行心血管電腦掃描，可準確檢查心血管的潛在問題，以便盡早接受「通波仔」或搭橋手術。如出現心口突然劇痛持續不退，應立即求診或向身邊人求助。 

注意控制壞膽固醇 減梗塞風險

就算已通波仔或搭橋並不代表可一勞永逸，如不加以控制一樣會有復發機會，故患者一定要注意，保持良好生活及飲食習慣，有助減低心臟病復發的機會。曾醫生並指：「曾有心肌梗塞病史的患者要特別注意，因病發後可能已有部分心肌壞死，使心臟機能下降，如再病發死亡風險便會提高。」他建議吸煙人士應立即戒煙，如有三高問題更要注意控制。正常人的壞膽固醇控制目標，一般可接受水平為3.0mmol/L；有吸煙習慣、糖尿病及高血壓問題的患者，壞膽固醇應控制在2.6 mmol/L水平，但曾中風及冠心病的患者，控制目標則要定在1.8 mmol/L水平。

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