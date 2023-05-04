心肌梗塞亦稱為心臟病發，以往常見於五、六十歲，但近年發現愈趨年輕，甚至三十多歲亦可能發病。心臟科專科醫生曾子欣認為，可能與飲食及生活習慣改變有關，又提醒40歲以上並從事司機、操作重型機械或其他高危工作的人士，盡早檢查。
心肌梗塞指通往心肌的冠狀動脈血管堵塞，令血液無法傳送至心肌，導致心肌缺氧受損。曾子欣指出，以往50至60歲的人士患有心臟病十分普遍，四十多歲患病則屬較少見的例子；但近幾年有三十多歲的人士患病，甚至要做通波仔手術，「年輕化趨勢愈來愈明顯」。
一位置收窄足以致命
年紀較大的患者本身較多屬長期病患，例如有糖尿病、血壓高或膽固醇高問題，日積月累之下，情況一般較嚴重；而年輕患者大部分只是一至兩個血管位置較窄，情況相對較輕微，但曾子欣強調不能忽視，因為即使只有一、兩個比較窄的位置，都可能導致嚴重併發症，甚至死亡。
經常運動仍有風險
大部分患者因出現心口翳痛、不夠氣、運動時心跳快等病徵而發現患有心肌梗塞，曾子欣提醒，部分患者因平時有運動習慣，就算做運動，甚至跑步測試都未必可以發現患病，「值得一提是，有運動習慣並不代表不會心肌梗塞，家族遺傳、種族問題及有吸煙習慣等，都可能令心臟血管收窄，再加上本身患有家族遺傳性高膽固醇的話，都會大大增加了心肌梗塞的風險。」
未必要做手術
年輕及年長患者的治療方針一致，如情況較輕微，醫生通常建議先以藥物控制，但如果心血管收窄至七成以上，而且藥物不能控制病情的情況下，就可能需要做俗稱「通波仔」的球囊冠狀動脈成形術，或傳統的搭橋手術。曾子欣強調，手術或藥物都只能處理當前問題，最重要是找出導致血管阻塞的原因，例如有吸煙習慣及喜歡吃反式脂肪食物等，須處理根本問題才可避免再次發生及惡化。
鍛煉心臟
一般患者在術後需注意有沒有出現心臟病發併發症，例如心跳快、氣喘等問題，及觀察是否需要入院處理。如沒有大問題，約一個月後當身體回復穩定，就可以開始控制風險因素，即三高問題、吸煙習慣等。另外，曾子欣亦建議康復患者開始做運動及減肥，作「心臟復康治療」，慢慢鍛煉心臟，以融入原本生活。
曾子欣提到，近年有不少交通意外的發生都與心肌梗塞有關，可簡單分為兩類，第一類是司機在駕車時心臟病發，昏迷及失去知覺後撞車；另一類患者並非心臟病發，但突然心律不正常，導致心臟幾秒間無法泵血至腦部，暈眩期間出現車禍。建議40歲以上、從事重要職業例如司機、飛機師及控制重型機械的人士考慮做心臟電腦掃描，減低因心臟問題出現交通意外的機率。