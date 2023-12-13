心肌梗塞｜心肌梗塞開始年輕化 改變生活習慣降低風險

現代生活的快節奏易產生高度壓力，繁忙的工作模式更可能對心臟健康造成嚴重影響，隨著生活與飲食習慣改變，心肌梗塞逐漸年輕化，不再是只有高齡族才會發生的疾病。恩主公醫院心臟內科林岳志主任表示，心肌梗塞是需要搶時間治療的危險疾病，發作前並非毫無症狀，但時常因症狀輕微或無直接相關而被忽略，造成不可挽回的後果。

心痛不能等待 併發心肌梗塞

心肌梗塞是嚴重的心臟疾病，其成因是心臟血管阻塞，導致心肌血流不足、缺氧壞死，若是因為血管內的脂肪斑塊形成血栓而阻塞，就是急性心肌梗塞。林岳志醫生說明，心肌梗塞高風險族群分為三種，一是身體因素造成，像是高齡、肥胖者、三高者、男性、有家族史；二是日常生活習慣導致，吸煙、情緒壓力、過勞、長期失眠等都是會影響心臟健康的因素；三是外界影響，例如身體感染發炎，或是像近日天氣溫差變化大，忽冷忽熱等。

大部分心肌梗塞可以透過改善作息和飲食習慣避免，但仍有不可抗因素，再加上近年心肌梗塞年輕化，他建議大眾平時可透過「心痛指數評估量表」來自我評估，以便及早發現並治療。