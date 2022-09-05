心肌梗塞 把握關鍵90分鐘 中年男執返條命

李志國醫師呼籲，急性心肌梗塞是一種高致死率的心臟疾病，需在國際標準90分鐘內打通血管，因此擁有專業的主治醫師團隊，搭配跨團隊合作及高階醫療設備，才能給予病人精確快速又有效的治療。

55歲的謝先生平日有吸煙的習慣，因持續性的胸痛就醫，經12導聯心電圖診斷為左心室側壁波段上升之急性心肌梗塞，合併心衰竭及肺水腫，立即進行緊急心導管手術，於完全阻塞的冠狀動脈實施氣球擴張及支架置放手術，在70分鐘內使阻塞的冠狀動脈恢復血流，順利控制病情惡化。

心肌梗塞需打通血管 利後續長期治療

新竹臺大分院心血管檢查室醫師李志國指出，心肌梗塞是供應心臟的冠狀動脈阻塞，心肌無法獲得足夠的血流氧氣及營養，而引起心臟肌肉壞死，急性心肌梗塞應及早接受緊急心導管手術治療，把血流打通，不論是急性存活率的改善，或是日後心臟衰竭，長期死亡率都會獲得有意義的進步。