心肌炎初期症狀包括手腳水腫及心悸 似感冒易忽視 嚴重或要心臟移植

早前港大研究團隊發現，如果經靜脈注射接種mRNA疫苗，有可能導致心肌炎或心包炎。所謂的心肌炎（英文︰Myocarditis/Inflammatory Cardiomyopathy）便是心臟的肌肉發炎，雖然這些都是罕見的疫苗副作用，但大家也應該先認識相關的症狀，萬一遇上相同的情況，亦可以及早求醫，減低對心臟的傷害。

心肌炎症狀易與感冒/腸胃炎混淆 患上心肌炎，起初會有咳嗽、喉嚨痛、發燒、嘔吐、腹瀉、肌肉痠痛等表徵，與感冒和腸胃炎其實十分相似，或會令人混淆。由於心臟肌肉發炎會令泵血功能下降，氧氣輸送受阻，大大影響患者的運動量，可能上落一、兩層樓梯已氣喘如牛。另外，亦有可能出現手腳水腫、面色蒼白、冷汗等表徵。心臟方面可能會有心跳不規則、心悸、胸悶胸痛等，情況嚴重甚至會休克、猝死，所以出現症狀的話必須立即求醫。 相關新聞：打針｜靜脈注射、肌肉注射有咩分別？