心臟健康｜縮短輪候通波仔 避免心臟病發

據人口健康調查數字，心臟病正影響最少10萬港人，其中常見的冠心病如急性病發，可致心肌梗塞、心臟衰竭、猝死等嚴重併發症。嚴重冠心病患者須盡快通波仔，減低病發和死亡風險。惟公院手術輸候時間長，香港亞洲心臟中心藉過去「暖心行動」的經驗，希望政府進一步加強公私營協作，讓患者可及時處理這「計時炸彈」。
香港亞洲心臟中心心血管科主任、心臟科專科醫生曾子欣指出，心臟病在香港比想像中普遍，2020至2022年人口健康調查發現，香港15至84歲人士中，51.9%有高膽固醇、29.5%人高血壓，推算現時有近45%人屬心臟病高危人士。
兩成屬嚴重個案
暖心行動是於2020年疫情期間開始、讓正於公院輪候通波仔病人能夠以貼近公院價錢，於香港亞洲心臟中心接受通波仔手術的一個計劃，至今已處理了1,000宗個案。香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科醫生林逸賢指，「暖心行動年齡最小的個案只有31歲；而需要安裝4個或以上支架的嚴重個案佔21.5%，為數不少，情況最壞的個案更植入了8個支架，當時手術可謂刻不容緩。」
「通波仔」手術過程
及早「拆彈」
其中一位暖心行動受惠者是年約50歲的劉先生，他患有高血壓和高膽固醇已有10年，並一直於公立醫院覆診。今年中接受身體檢查時，心電圖出現異樣，自己也感到胸口不適。7月獲轉介到公立醫院排期，但要到2024年初才見醫生。惟9月底心口再次出現不適，於是自行找醫生檢查，發現3條冠心血管有一條已塞了七至九成，另外兩條亦有輕微至中等阻塞。在朋友推薦下參加了暖心行動，10月內已完成通波仔手術。
篩查找出其他毛病
暖心行動的免費社區篩查活動，到現時為止已為1,061名長者做過檢查，發現逾半數人有瓣膜性心臟問題，如血液返流、主動脈擴張、風濕性心臟病；此外，亦有少數人驗出心房顫動。而心臟問題較嚴重並需要轉介跟進的佔12.4%。這些患者都是心臟有問題而不自知，如加強公私營醫療之間的橋樑，相信更多人可及早察覺和接受治療。
加強公私營協作
明愛莫張瑞勤社區中心青少年及社區服務督導主任李樹嫻認為，長者健康意識較為薄弱，未必察覺身體有毛病，往往到出現嚴重不適才求醫；另一邊廂，公院病人多，也難以為基層長者頻密監察。「要助長者及早發現及治療疾病，公私營協作應要更進一步，擴大涵蓋範圍至通波仔等手術；亦可考慮分流公院病人至私營機構，接受心臟檢查或手術。此外，社區篩查有助找出隱疾個案，因長者可留在熟悉的社區，加強接受篩查的動力；長遠而言也可增加長者的健康意識，並減輕醫療系統壓力。」