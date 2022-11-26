心臟健康｜運動都要睇鐘 呢個時間做運動最有益心血管

有些人喜歡早上做運動，有些則愛在晚上動動身體，但如果運動的目標是想改善心血管健康，就可能選擇在中午前做運動。因為有研究顯示，在早上11時左右做運動，可以最有效降低心血管疾病的風險，最多可將患病風險減少逾兩成。
分析逾8萬人數據
該項刊載在《European Journal of Preventive Cardiology》的研究，共分析了超過8萬6千人的健康數據，包括以步行器記錄他們在連續7日的活動情況。在6年的跟進期間，分別有約2,900及900多人患上冠心病和中風。
減約20%風險
結果顯示，在早上8至11時最活躍的人，患冠心病及中風的風險分別降低16%及17%，而單計缺血性中風則可降低21%風險。當中女性在早上運動可以得到最大好處，最高可將冠心病風險減低24%。
研究亦發現，一些在凌晨時間較為活躍的人，例如夜間上班的人，心血管病的風險明顯升高。
血壓降幅較大
研究團隊指出，之前曾進行一項為期3個月研究，結果亦證實比起在傍晚運動的女性，在早上做運動的女士，血壓下降的幅度更加明顯，上壓及下壓分別降低10%及3%，為早上運動似乎更有益心血管健康提供更強力的證據。
不過，有專家質疑只有一個星期的活動數據，未能反映研究期內的真實行為。但研究人員認為，縱使人們的活動模式會隨時間有所改變，但一星期的活動記錄已能反映當事人的活躍情況，比依靠模糊記憶或填寫問卷更為可靠。