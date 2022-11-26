心臟健康｜運動都要睇鐘 呢個時間做運動最有益心血管

有些人喜歡早上做運動，有些則愛在晚上動動身體，但如果運動的目標是想改善心血管健康，就可能選擇在中午前做運動。因為有研究顯示，在早上11時左右做運動，可以最有效降低心血管疾病的風險，最多可將患病風險減少逾兩成。 分析逾8萬人數據 該項刊載在《European Journal of Preventive Cardiology》的研究，共分析了超過8萬6千人的健康數據，包括以步行器記錄他們在連續7日的活動情況。在6年的跟進期間，分別有約2,900及900多人患上冠心病和中風。

減約20%風險 結果顯示，在早上8至11時最活躍的人，患冠心病及中風的風險分別降低16%及17%，而單計缺血性中風則可降低21%風險。當中女性在早上運動可以得到最大好處，最高可將冠心病風險減低24%。 研究亦發現，一些在凌晨時間較為活躍的人，例如夜間上班的人，心血管病的風險明顯升高。