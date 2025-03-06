心臟手術後疼痛難忍？「1新技術」有效降低疼痛及併發症

心臟手術後最常見的併發症之一是肺部塌陷及肺炎等呼吸系統問題，導致血氧下降、發燒，甚至呼吸衰竭。

心臟手術後的疼痛被列為重度疼痛等級，尤其採用傳統正中切開胸骨的方式，即使選擇微創手術，仍需切斷部分肌肉。這些傷口會因呼吸起伏牽動，病人形容每次呼吸如同萬箭穿心。對此，臺中榮總麻醉部運用超聲波導引神經阻斷技術結合管線置放，為患者大幅減緩術後不適，疼痛指數從7至8分降至2至3分，術後肺活量計表現改善20%至50%，止痛藥使用量減少50%，住院天數縮短1至2天，研究成果刊登於國際期刊《Journal of the Chinese Medical Association》。

臺中榮總麻醉科張詒婷醫生指出，心臟手術後最常見的併發症之一是肺部塌陷及肺炎等呼吸系統問題，導致血氧下降、發燒，甚至呼吸衰竭。這是因為術後傷口疼痛導致病人不敢深呼吸或咳嗽，增加肺部併發症風險。研究顯示，心臟手術後疼痛最長可達7天，1/3的患者在手術後1年內仍受慢性疼痛困擾，10%病患可能成為長期嗎啡類止痛藥的依賴者。

超聲波導引神經阻斷技術可以精準在脊柱橫突和背部肌肉交界處打麻醉藥，有效抑制疼痛引起的交感神經系統活化和後續發炎反應。

超聲波導引神經阻斷技術 有效抑制疼痛

心臟微創手術雖多元發展，但仍有60%至70%的手術必須以傳統方式進行。心臟手術涉及抗凝血劑使用，且病患常有多重共病，在必須維持血壓並避免血塊產生可能傷及神經的雙重風險，一般的區域神經阻斷止痛，如減痛分娩使用的硬脊膜外自控式止痛，便完全無用武之地。張詒婷形容，心臟手術後的疼痛控制，過去發展如同荒漠，幾乎無可行且有效的方法，往往只能依賴強效嗎啡類止痛藥物。

超聲波導引神經阻斷技術可以精準在脊柱橫突和背部肌肉交界處(豎脊肌筋膜神經阻斷)，或胸大肌與肋間肌之間的筋膜(胸骨旁神經阻斷)中打麻醉藥，阻斷引發傷口疼痛的神經，減少疼痛訊號傳送至大腦，有效抑制疼痛引起的交感神經系統活化和後續發炎反應。