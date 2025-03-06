心臟手術後疼痛難忍？「1新技術」有效降低疼痛及併發症

心臟手術後的疼痛被列為重度疼痛等級，尤其採用傳統正中切開胸骨的方式，即使選擇微創手術，仍需切斷部分肌肉。這些傷口會因呼吸起伏牽動，病人形容每次呼吸如同萬箭穿心。對此，臺中榮總麻醉部運用超聲波導引神經阻斷技術結合管線置放，為患者大幅減緩術後不適，疼痛指數從7至8分降至2至3分，術後肺活量計表現改善20%至50%，止痛藥使用量減少50%，住院天數縮短1至2天，研究成果刊登於國際期刊《Journal of the Chinese Medical Association》。
心臟手術後常見呼吸系統併發症 疼痛長達7天
臺中榮總麻醉科張詒婷醫生指出，心臟手術後最常見的併發症之一是肺部塌陷及肺炎等呼吸系統問題，導致血氧下降、發燒，甚至呼吸衰竭。這是因為術後傷口疼痛導致病人不敢深呼吸或咳嗽，增加肺部併發症風險。研究顯示，心臟手術後疼痛最長可達7天，1/3的患者在手術後1年內仍受慢性疼痛困擾，10%病患可能成為長期嗎啡類止痛藥的依賴者。
超聲波導引神經阻斷技術 有效抑制疼痛
心臟微創手術雖多元發展，但仍有60%至70%的手術必須以傳統方式進行。心臟手術涉及抗凝血劑使用，且病患常有多重共病，在必須維持血壓並避免血塊產生可能傷及神經的雙重風險，一般的區域神經阻斷止痛，如減痛分娩使用的硬脊膜外自控式止痛，便完全無用武之地。張詒婷形容，心臟手術後的疼痛控制，過去發展如同荒漠，幾乎無可行且有效的方法，往往只能依賴強效嗎啡類止痛藥物。
超聲波導引神經阻斷技術可以精準在脊柱橫突和背部肌肉交界處(豎脊肌筋膜神經阻斷)，或胸大肌與肋間肌之間的筋膜(胸骨旁神經阻斷)中打麻醉藥，阻斷引發傷口疼痛的神經，減少疼痛訊號傳送至大腦，有效抑制疼痛引起的交感神經系統活化和後續發炎反應。
自主按壓止痛藥劑 降低併發症風險
此外，臺中榮總麻醉部更進一步於術前置放管線，除了定時定量給予藥劑，還能讓患者術後可依個人情況自主按壓止痛藥劑來減痛，使原本只能維持10至12小時的針劑減痛效果延長至住院期間的2至3天，專注術後呼吸復健，降低併發症風險。
不過，張詒婷提醒，嚴重凝血功能異常、預期打針處有感染者不適合使用神經阻斷。
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