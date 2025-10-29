心臟支架係救命利器但可能再塞 良好生活習慣最重要

心臟疾病是本港死亡10大死亡原因的第3名、僅次於癌症和肺炎，常見的心臟問題是心血管動脈硬化、堵塞或狹窄，血管狹窄程度較輕可採藥物治療；嚴重則要進行血管繞道手術、球囊擴張術，或是置入「血管支架」治療，但血管支架仍可能再次堵塞。
血管支架有兩種 植入前應與醫生充分溝通
血管支架是植入式醫療器材，是治療動脈狹窄或阻塞的重要器材，當血管因動脈粥樣硬化而狹窄，若經醫生評估適用，可透過心導管手術放置支架以撐開病灶血管，維持血流暢通。
血管支架是一種細小的網狀金屬管，可簡略分為裸金屬支架與塗藥支架兩大類：
- 裸金屬支架：以金屬網狀結構支撐血管；
- 塗藥支架：在金屬表面塗有抑制細胞增生的藥物，目的是降低血管再狹窄的機率，常見的塗覆藥物有Everolimus、Sirolimus及Paclitaxel。
在接受血管支架植入前務必與醫生充分溝通，依醫生建議選擇適合的血管支架，定期追蹤並且確實服用醫生建議的藥物。
植入心血管支架血管仍可能再堵塞 4大警號趕緊就醫
心導管手術置入心臟支架，能有效打通阻塞血管，恢復心臟供血。但並非一勞永逸，術後仍存在支架再阻塞風險；臺北市立聯合醫院中興院區心臟血管內科主治醫生廖振宇指出，置入心臟支架後數月至數年內都有可能血管再次堵塞。
主要原因包括血管內皮細胞過度增生，使支架內膜變厚、動脈硬化進一步惡化，及不良生活習慣如吸煙、血糖控制欠佳等，導致血管再次受損。
儘管新一代藥物塗層支架已大幅降低再狹窄率(5%至10%)，但仍可容輕忽風險。
支架再阻塞的症狀與心絞痛類似，一旦出現以下狀況，可能是再次心肌梗塞的警訊，應立即就醫：
- 胸悶、胸痛
- 運動耐受力下降
- 呼吸急促
- 夜間或休息時胸口不適
養成良好日常生活習慣才是關鍵 醫生分享生活保養4方式
預防勝於治療，廖振宇提醒，置放支架只是治療的第一步，術後保養才是關鍵：
- 規律服藥：按醫囑持續服用抗血小板與降膽固醇藥物。
- 控制三高：維持血壓、血糖、血脂在正常範圍。
- 健康生活：戒煙、健康飲食、規律運動。
- 定期追蹤：透過心臟超聲波等檢查，及早發現問題。
除了藥物支架，近年來也發展出「可吸收性支架」與「新一代藥物球囊」等新技術，目標是進一步降低再阻塞風險，並實現血管的「無痕治療」。
廖振宇強調，心臟支架是救命的橋樑，但健康的生活方式才是長遠的道路。患者與家屬不應僅依賴手術，而是從日常做起，才能真正遠離心血管疾病的威脅。
