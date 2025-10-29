心臟支架係救命利器但可能再塞 良好生活習慣最重要

在接受血管支架植入前務必與醫生充分溝通，依醫生建議選擇適合的血管支架，定期追蹤並且確實服用醫生建議的藥物。

心臟疾病是本港死亡10大死亡原因的第3名、僅次於癌症和肺炎，常見的心臟問題是心血管動脈硬化、堵塞或狹窄，血管狹窄程度較輕可採藥物治療；嚴重則要進行血管繞道手術、球囊擴張術，或是置入「血管支架」治療，但血管支架仍可能再次堵塞。

血管支架有兩種 植入前應與醫生充分溝通

血管支架是植入式醫療器材，是治療動脈狹窄或阻塞的重要器材，當血管因動脈粥樣硬化而狹窄，若經醫生評估適用，可透過心導管手術放置支架以撐開病灶血管，維持血流暢通。

血管支架是一種細小的網狀金屬管，可簡略分為裸金屬支架與塗藥支架兩大類：

裸金屬支架：以金屬網狀結構支撐血管；

塗藥支架：在金屬表面塗有抑制細胞增生的藥物，目的是降低血管再狹窄的機率，常見的塗覆藥物有 Everolimus 、 Sirolimus 及 Paclitaxel 。

在接受血管支架植入前務必與醫生充分溝通，依醫生建議選擇適合的血管支架，定期追蹤並且確實服用醫生建議的藥物。