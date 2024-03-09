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健康
2024-03-09 13:30:37

心臟病｜中年男廿年前通波仔後病況穩定　突胸痛竟「二次心肌梗塞」險喪命！

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中年男廿年前通波仔後病況穩定　突胸痛竟「二次心肌梗塞」險喪命！

中年男廿年前通波仔後病況穩定　突胸痛竟「二次心肌梗塞」險喪命！

一名65歲林先生有高血壓、高血脂及糖尿病等慢性疾病，20年前因為急性心肌梗塞，經心臟血管科緊急為心臟冠狀動脈通波仔，病情控制穩定，但日前的凌晨突然感到一陣胸痛，大冒冷汗，趕緊至急診就醫，經安排檢查後，診斷為急性心肌梗塞，情況危急，當下啟動緊急心導管治療，透過通波仔，順利打通阻塞的血管，成功搶救生命，病人也在兩天後順利出院。

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典型急性心肌梗塞　突發胸悶痛、 疼痛感延伸至左肩

依據台灣衛生福利部統計資料指出，當地十大死因第二位便是心臟疾病，僅次於惡性腫瘤。馬偕紀念醫院心臟內科醫生林長逸(目前支援部立南投醫院)說明，急性心肌梗塞典型的症狀為突發的胸悶、胸痛，有重物壓在胸口的感覺，疼痛感延伸至左肩、脖子和上臂。

治療分秒必爭　降低缺氧對心臟損傷率

部分冠狀動脈疾病患者可能出現心絞痛，但也有沒有任何症狀表現的患者，當供應心臟的血管發生阻塞，使心臟肌肉無法獲得足夠的氧氣，進而壞死，因此急性心肌梗塞的治療可說是分秒必爭。林長逸表示，上述患者半夜感覺不適選擇直接就醫，而心導管團隊緊急啟動介入，把握黃金時間打通血管，降低因缺氧對心臟造成的損傷。

中年男廿年前通波仔後病況穩定　突胸痛竟「二次心肌梗塞」險喪命！

部分冠狀動脈疾病患者可能出現心絞痛。

有復發可能　需穩定控制三高、戒煙、減重及運動

林長逸提醒，心肌梗塞的患者千萬別誤以為裝置心臟支架後就一勞永逸，患者還是有復發的可能，尤其曾經發生過心肌梗塞的病患在治療後，生活上需比一般人更加的謹慎。如果三高沒有穩定控制、飲食習慣及生活習慣不佳、沒有戒煙、未做好保暖措施等狀況，仍有可能使冠狀動脈再次堵塞而危害到寶貴性命。曾罹患心肌梗塞的患者，就算在裝置支架後，仍不可大意，穩定控制三高、戒菸、減重、適當的運動、規律返診追蹤等都是保持身體健康的方法。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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