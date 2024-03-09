心臟病｜中年男廿年前通波仔後病況穩定　突胸痛竟「二次心肌梗塞」險喪命！

一名65歲林先生有高血壓、高血脂及糖尿病等慢性疾病，20年前因為急性心肌梗塞，經心臟血管科緊急為心臟冠狀動脈通波仔，病情控制穩定，但日前的凌晨突然感到一陣胸痛，大冒冷汗，趕緊至急診就醫，經安排檢查後，診斷為急性心肌梗塞，情況危急，當下啟動緊急心導管治療，透過通波仔，順利打通阻塞的血管，成功搶救生命，病人也在兩天後順利出院。

典型急性心肌梗塞 突發胸悶痛、 疼痛感延伸至左肩

依據台灣衛生福利部統計資料指出，當地十大死因第二位便是心臟疾病，僅次於惡性腫瘤。馬偕紀念醫院心臟內科醫生林長逸(目前支援部立南投醫院)說明，急性心肌梗塞典型的症狀為突發的胸悶、胸痛，有重物壓在胸口的感覺，疼痛感延伸至左肩、脖子和上臂。

治療分秒必爭 降低缺氧對心臟損傷率

部分冠狀動脈疾病患者可能出現心絞痛，但也有沒有任何症狀表現的患者，當供應心臟的血管發生阻塞，使心臟肌肉無法獲得足夠的氧氣，進而壞死，因此急性心肌梗塞的治療可說是分秒必爭。林長逸表示，上述患者半夜感覺不適選擇直接就醫，而心導管團隊緊急啟動介入，把握黃金時間打通血管，降低因缺氧對心臟造成的損傷。