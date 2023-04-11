心臟病｜搭橋後 須嚴控血脂水平

搭橋後 須嚴控血脂水平

心臟病是繼癌症之後本港的第二號殺手，當中冠心病最為常見。如果供應血液到心臟的冠狀動脈收窄甚至閉塞，就會使心臟肌肉缺氧、心肌梗塞、心臟衰竭，甚至死亡。中大研究則發現，嚴重冠心病患者在搭橋手術之後，配合理想的膽固醇水平控制，長遠可減心源性死亡或心血管疾病風險。 中大醫學院外科學系心胸外科教授及主任黃鴻亮表示，當冠狀動脈內膜有脂性物質積聚，血管就會變窄及失去彈性，稱為粥樣硬化，「如粥樣硬化物忽然爆裂，內裡物質與血液接觸並形成血栓，就會阻塞血管，心臟病發。患者會感到胸口有被壓住的感覺，難以呼吸，嚴重者心律變亂、休克，甚至死亡。」

開胸式手術 冠心病的一線治療為藥物治療，但若患者三條冠狀動脈都有閉塞的話，就難以透過藥物紓緩徵狀，也不能根治問題，威爾斯親王醫院心胸外科部顧問醫生郭慧婷續指，「這情況下可能要考慮搭橋手術，對本身患有糖尿病，又或心臟功能已減弱的患者，能有最大益處。」搭橋手術為開胸式手術，在閉塞動脈附近搭建血管繞道，改變血液流通路線，增加供應心臟的血液量。術後會用儀器量度搭橋質素，確保功能良好及耐用。患者一般須住院5至7日。 控制膽固醇至關重要 在港搭橋手術已有數十年歷史，但一直未有相關的膽固醇水平長期研究。是次研究團隊便追蹤309名於2007至2008年在威院做搭橋手術的患者，跟進12.5年後發現，12年後因心臟病死亡只有6.8%，再次心臟病發有8.7%，再次心絞痛為13.3%，而要再搭橋或通波仔為9.7%。威爾斯親王醫院心胸外科部駐院醫生林諾賢指出，「搭橋有效防止心臟病發，而分析研究數據之下，發現壞膽固醇每上升1mmol/L會令心源性死亡風險每年增加2.3%；維持壞膽固醇低於2.3mmol/L、總壞膽固醇低於3.2mmol/L及好膽固醇百分比多於28.6%，便可大大減低心臟病死亡風險，是患者術後的理想水平。」不過研究中有37.2%患者未能達標，林諾賢希望研究能提醒病人要持之以恆管理膽固醇水平。