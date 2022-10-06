心臟病｜新型藥物解救舒張型心臟衰竭 研究指可減低入院及死亡風險

心臟衰竭是心臟泵血功能不足而引起，可分為收縮型及舒張型兩類，以往舒張型心臟衰竭患者會遇到一大難題，就是較少藥物能夠針對他們的病情，幸而近年有新型藥物幫助這類患者，減低他們因心臟衰竭而入院及死亡的風險，令人感到鼓舞。但醫生提醒患者，調整用藥策略之餘，亦要妥善管控生活習慣，才能預防病情惡化及復發。

正常情況下，心臟每次跳動會將血液送到身體各處，維持器官正常運作，但當心室舒張功能出現問題，或是心臟泵血能力下降，就有機會導致心臟衰竭。心臟科專科高耀鈞醫生指出，血液供應不足會影響到腦部及其他器官，以致出現不同程度不適，當中較常出現水腫情況，例如肺積水會使人氣促，部份患者則會腳腫及腹部腫脹。

供血不足 損害其他器官

心臟衰竭的成因有很多，例如冠心病、心肌梗塞、心臟肌肉出現問題或細菌入侵心臟而造成心肌炎等。高醫生稱，血壓過高、肥胖、心律不正或有相關家族病史的人，出現心臟衰竭的風險也會較高。

在制訂治療方案前，必須區分心臟衰竭的類型，研判嚴重程度及合適藥物。高醫生表示，心臟衰竭可以分為收縮型及舒張型兩大類，前者是由於心臟肌肉的泵血力度不足，無法正常收縮，導致泵血功能出現問題；後者的泵血能力雖然正常，但因為某些原因心臟無法正常放鬆，使血液無法完全注入心室。他說，兩者的嚴重性相若，長遠死亡率及復發風險同樣地高，患者必須積極接受治療。

傳統上，藥物例如護心藥及利尿藥，有助控制收縮型心臟衰竭，但對於舒張型心臟衰竭卻沒有用處，長遠無法改善病情，故此醫學界一直希望研發針對這類型的藥物。

新型藥物 適合兩類患者

高醫生指出，近年新型藥物SGLT-2抑制劑適用於收縮型個案之餘，研究指舒張型患者用藥後也有裨益︰「它能減低患者因心臟衰竭而入院的機會，結果令人鼓舞，因以往較少藥物能起到作用。它本身是糖尿病藥物，但絕大多數心臟衰竭患者也適合使用，用藥後不會有低血糖副作用及影響血壓。除非患者本身腎功能較差或有腎衰竭，否則可考慮使用這種藥物應對病情。」

除了積極用藥，心臟衰竭患者亦應改善生活習慣，例如透過均衡飲食及運動，處理肥胖或血壓過高等問題，避免病情復發或惡化。高醫生指出，心臟衰竭患者因為水腫需要服用利尿藥，故此患者不能喝太多水︰「這類病人會有誤解，以為一日飲8杯水才健康，但這只適用於健康人士，如果飲水太多，可能會令到水腫情況惡化，建議這類人士每日飲最多1至1.2公升水分，他們也要避免食得太鹹，減低水腫機會。」

高耀鈞醫生提醒，治療心臟衰竭有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，並按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。