心臟病｜通波仔後延長用藥 減心臟病復發

心臟科專科醫生陳良貴指，胸悶胸痛、冒冷汗、氣促、呼吸困難是ACS典型徵狀，「部分患者亦會感胃部、下顎或左肩疼痛。如有醫生處方的『脷底丸』應即使用，徵狀沒有減退或本身沒有醫生跟進病情的話須即時求醫，因ACS可致急心肌梗塞，甚至猝死。」

急性冠狀動脈綜合症(ACS)，即俗稱的心臟病發，情況較嚴重便需要「通波仔」治療，但調查發現不少患者不清楚術後應使用雙抗血小板藥最少一年，高風險患者亦可考慮延長用藥時間至最多3年，以減低復發風險。

疫情增發病風險

疫情原來會增加ACS發病風險，外國有研究指新冠病毒可從多個途徑影響心臟，例如直接攻擊心臟肌肉、全身炎症狀態、令冠狀動脈的斑塊變得不穩定等，萬一受到感染的話就會更易發病，而三高人士屬於較高危的一群。陳良貴續指，「另有研究發現感染新冠肺炎的患者中7%至36%出現心肌損傷；確診新冠肺炎後14日內，急性心肌梗塞的發病率較感染前高5倍！」

藥物治療同樣重要

治療ACS，大多數人都會將重點放於通波仔手術，而心臟科專科醫生陸毅康認為，雙抗小血板藥物治療同樣重要，「決定做通波仔手術後，會立即安排患者於術前服用抗血小板藥，以穩定血栓及避免血小板於手術期間過分活躍，提升手術成功率。而於術後患者仍有復發風險，傳統支架約有10%至30%，藥性支架亦有5%，因此患者需要服用雙抗血小板藥，進一步減低復發風險。」

可考慮延長用藥

支架始終是外來物，或會引來血小板積聚，再次堵塞血管。抗血小板藥的作用是抑制血小板，避免血栓形成，減低血管阻塞和心臟病發風險。常見藥物有阿士匹靈及P2Y12抑制劑。陸毅康指出，醫學界已有共識，通波仔後需要使用雙抗血小板藥物最少12個月，「如果醫生評估過患者年紀、通波仔手術的複雜性、支架數量、慢性疾病如糖尿病、腎病、中風等，認為屬高風險血管容易再次栓塞，患者可考慮延長雙抗小板藥物治療至最多3年。」研究指延長用藥時間可減綜合心血管事件風險16%、再次心肌梗塞風險16%、中風風險25%。

控病認知不足

病友組織「關心您的心」早前向曾經接受通波仔手術的患者發出問卷調查，發現有七成患者擔心復發，而且八成人認為自己有復發風險，可是約有一半人不知道要使用雙抗血小板藥物一年；不清楚高風險患者可延長用藥至3年的受訪者多達接近八成。最令人擔心的是有二至四成人未有按時服藥、控制三高、清淡飲食和多做運動，或會增加復發風險。

陸毅康建議，患者在疫情之下要多加留意徵狀，有懷疑應及早求醫，平時應注重防疫措施，減低感染風險。同時要按時覆診和用藥，維持低脂、低鹽、低糖和高纖飲食，培養運動習慣，戒煙、減少飲酒，多作放鬆心情的活動，都有助身心健康。