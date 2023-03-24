中大新技術 助HIV感染者評估心臟病風險

現時雖有不少計算冠心病風險的工具，但並不能因應種族或健康狀況作調整，未能為所有人精確計算風險。HIV感染者的心血管疾病風險是一般人的兩倍，中大醫學院研究團隊特地為他們設計相關評估工具，靈敏度和特異性均逾90%，有助他們及早介入，減低冠心病風險。

結合眼底相及傳統風險因素作計算

中大醫學院臨床研究及生物統計中心、內科及藥物治療學系和影像及介入放射學系合作，利用「全自動視網膜圖像分析(ARIA)」技術，透過「眼底相」識別相關視網膜特徵，再結合傳統心血管風險因素，就可計算出HIV感染者的心臟病風險。中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院臨床研究及生物統計中心主任徐仲鍈教授補充，「視網膜特徵包括小動脈和小靜脈口徑、曲率曲折度和複雜血管分支等，均與多種心血管疾病或重大心血管事件的風險相關。」

靈敏度逾九成

為評估該方法的準確性，研究團隊招募了115名有一種或多種心血管疾病危險因素的HIV感染者參與研究，當中有71人患有冠狀動脈粥樣硬化，23人透過電腦斷層掃描檢測到阻塞性冠狀動脈疾病。結果顯示新評估方法於估計上述兩種心臟問題風險的靈敏度和特異性，都超過90%，比單用傳統心血管風險因素或者視網絡特徵作估算都要準確。