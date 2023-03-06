做好心臟復康 預防ACS復發

急性冠狀動脈綜合症(ACS)泛指由冠心病引起的不穩定性心絞痛、非ST段上升型心肌梗塞及ST段上升型心肌梗塞，嚴重可於短時間內奪命。患者及時通波仔可以救回一命，但不少患者術後並沒有做好心臟復康，或易令ACS復發。
心臟科專科醫生李耿淵表示，冠心病患者的心臟動脈內壁積聚了粥樣斑塊，令血管收窄，當斑塊突然破裂，血小板便會凝結成血塊，令動脈突然栓塞，引發ACS，出現胸痛、胸悶、作嘔、冒冷汗等徵狀，「胸痛程度更可達8至10級。」
須即時入院
ACS患者即使做好通波仔、藥物治療，但一年死亡率仍高達12%。至於本港數字，2021年便有1,417人死於急性心肌梗塞。李耿淵續指，「當ACS發病，須即時入院，因為時間等於心臟肌肉，時間愈短，損傷愈少。」醫生會根據情況安排不同治療，最常見是通波仔，極小部分患者會做搭橋手術；藥物上則會用阿士匹靈及新型抗血小板藥，又或血栓溶解劑。
嚴控三高
完成治療之後並非一勞永逸，因為ACS康復者復發率比一般人的發病率高逾10倍，故要嚴格控制風險因素，尤其三高。血壓、糖化血紅素及低密度脂蛋白膽固醇須分別維持於140/90mmHg、7%及1.4mmol/L以下，才可預防復發。李耿淵指低密度脂蛋白膽固醇更是愈低愈好，「一般會使用他汀類藥物、膽固醇吸收抑制劑去控制，若仍然未達標，可考慮針劑藥物治療。」
三階段復康
除了藥物之外，心臟復康亦相當重要，有研究指可減低5年後復發風險約37%，並減死亡率二至三成。心臟科專科醫生黃志遠解釋，心臟復康分3個階段，「分別是住院復康、日間復康中心復康及居家復康。當中包含個人化、循序漸進的運動訓練計劃；健康生活的教育如飲食、體重控制、護心知識等；還有心理支援，幫助減低患病復健期間的精神壓力。」雖然醫管局指心臟復康可減逾三成入院率，但日間復康中心復康參與率只有10%至20%。主要原因是患者需要上班難以抽空，又或認為自己已恢復健康。
方便上班族患者
針對需要上班的ACS患者，病友組織關心您的心連同香港復康會推出「菲躍心臟復康學堂」，特別於平日晚上或周末舉行，讓患者毋須請假也能參加。香港復康會社區復康網絡社工梁昕希指出，「學堂會透過生活技能、運動、興趣、理財共四方面的知識著手，再滲入ACS復康內容，以具趣味的方式吸引患者參加。」關心您的心主席梅卓能續稱，「第一炮將會是教授家居水渠維修知識，包括U形隔氣更換及清潔和排水管淤塞處理，再帶出心臟健康訊息。其實血管就如渠道，通波仔後都要保養才可預防再次堵塞。課堂亦會有醫生參與，讓大家可以討論有關知識。」