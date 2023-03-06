做好心臟復康 預防ACS復發

急性冠狀動脈綜合症(ACS)泛指由冠心病引起的不穩定性心絞痛、非ST段上升型心肌梗塞及ST段上升型心肌梗塞，嚴重可於短時間內奪命。患者及時通波仔可以救回一命，但不少患者術後並沒有做好心臟復康，或易令ACS復發。

心臟科專科醫生李耿淵表示，冠心病患者的心臟動脈內壁積聚了粥樣斑塊，令血管收窄，當斑塊突然破裂，血小板便會凝結成血塊，令動脈突然栓塞，引發ACS，出現胸痛、胸悶、作嘔、冒冷汗等徵狀，「胸痛程度更可達8至10級。」

須即時入院

ACS患者即使做好通波仔、藥物治療，但一年死亡率仍高達12%。至於本港數字，2021年便有1,417人死於急性心肌梗塞。李耿淵續指，「當ACS發病，須即時入院，因為時間等於心臟肌肉，時間愈短，損傷愈少。」醫生會根據情況安排不同治療，最常見是通波仔，極小部分患者會做搭橋手術；藥物上則會用阿士匹靈及新型抗血小板藥，又或血栓溶解劑。

