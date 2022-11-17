免費篩查 及早發現心臟病

自疫情起，本港每年因心臟病死亡的數字有所上升，2021年達6,595人，較疫情前增加約500人，部分原因是集中資源抗疫，影響部分公院的非緊急服務，病人覆診也可能延期。香港亞洲心臟中心心血管科主任、心臟科專科醫生曾子欣表示，「雖然半緊急新症可於4至7周內見到醫生，但穩定新症輪候時間長達142星期，情況並不理想。主流醫學講求『治未病』，當出現風險因素就應該要處理。輪候時間長或令病情惡化，甚至變急症入院，即本來可用藥控病變成要手術治療，對醫院和病人都不是好事。」

篩查活動恆常化

暖心行動在疫情初期展開，希望幫助分流公院患者，可及早接受心臟電腦掃描及「通波仔」治療，紓緩公院壓力及收窄公私營醫療失衡的問題。來年社區免費心臟篩查活動將恆常化，計劃舉行6次篩查活動，預計約700名長者受惠，長者及家有長者人士不妨留意。檢查項目包括心臟超聲波、心房顫動、空腹血糖、空腹膽固醇、血壓及蛋白尿等。香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科醫生林逸賢形容，參加活動等於免費看了一次醫生，並可及早了解心臟問題；呼籲更多社區組織響應，合作舉行篩查活動，讓基層受惠。

轉介97名較嚴重患者

林逸賢總結過往社區免費心臟篩查結果，727名接受篩查的人士，平均年齡為70.5歲，幾乎沒有人可避免「三高」，24%人有高血壓、35%人有高膽固醇，高血糖的亦有41%，增加冠心病風險，「檢查亦找出17人患有心房顫動，他們比一般人較易中風，可使用薄血藥作預防；193人驗出高尿蛋白，要留意腎臟健康。此外，多達300人有心臟瓣膜問題，大部分屬輕微血液反流，惟長遠可引致心臟衰竭，可考慮微創手術處理避免惡化。」篩查活動最後為97名有較嚴重心臟問題而不自知的患者發出轉介信，到政府或其他私營醫療專科跟進。其中一位是72歲的譚女士，間中感胸口不適，於是參加香港社區組織協會與香港亞洲心臟中心合作的心臟篩查活動，結果發現有尖瓣倒流及高膽固醇。