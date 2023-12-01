及時施行CPR、AED 搶救OHCA

院外心臟停頓(OHCA)並不一定只出現在長者身上，即使40歲以下年輕人士亦有可能遇上。曾經歷OHCA的阿賢更試過一天內心臟停頓超過20次，幸而有自動體外心臟除顫器(AED)擊活心臟。她呼籲大眾要學識心肺復甦法(CPR)及使用AED，隨時救人一命。 OHCA的成因眾多，過往研究發現，近三成年輕人心臟猝死個案與突發心律失常死亡綜合症(SADS)有關，長QT綜合症、布嘉達綜合症、兒茶酚胺敏感性多形性室速等心臟問題都可引起SADS。 死亡率逾九成 理大康復治療科學系洪克協痛症管理教授、副系主任及教授符少娥表示，OHCA的死亡率相當高，「本港每年有7,300宗OHCA，40歲以下患者有269人，而出院者只有約11名，換句話說死亡率超過九成。」此外，COVID期間OHCA的個案增加、死亡率更高，原因可能與感染COVID影響心臟，以及居家隔離有關。



四成於家中發生 遺傳性心律基金會委託理大研究團隊，並與香港消防處合作，開始了「40歲或以下人士院外心臟停頓存活率」研究，希望提高出院比率。2020至2023年間40或歲以下OHCA個案共有1,395宗，當中48%為18歲以下。值得留意是，42%個案在家中發生，平均每周3宗，比公共場所的41%還多；可是，患者獲施以CPR或AED急救比率分別只有29.9%至43%(視乎發生地點)及9.8%，仍有很大進步空間。抵院存活率亦只得9.3%，比外國文獻的22%相差甚遠。理大康復治療科學系助理教授徐幻博士強調，「我們發現如及時獲得CPR或AED急救，抵院存活率可躍升2至3倍。」

