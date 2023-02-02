小型心臟病發勿忽視

很多市民聞「心臟病發」色變，因為覺得總是突如其來，而且有即時生命危險；其實也有小型心臟病發的個案，患者因病徵相對輕微而忽視，反而錯過黃金治療機會。 香港浸信會醫院心臟科顧問醫生鄧勁勳表示，小型心臟病發——非ST段上升型心肌梗塞，病徵可能較輕微，但短期內仍有致命風險，長遠亦增加嚴重心臟病風險，故此患者必須及早接受治療。



通波仔解危機 40歲的陳先生(化名)因心絞痛而前往急症室，由於病徵隨時間緩和，最終自行離開急症室。幾天後病情反覆而求醫，確診非ST段上升型心肌梗塞，「其中一條主要冠狀動脈已嚴重阻塞，隨時再度病發。」於是鄧勁勳為他「通波仔」：先用球囊打開血管阻塞位置，然後植入支架撐起血管，解除是次心臟病發危機。「若陳先生沒有得到適切治療，後果可大可小。」 三種心臟病發 冠狀動脈供應血液至心臟肌肉以維持其運作。心臟病發亦稱心肌梗塞，指冠狀動脈在突然阻塞時，令心肌缺血甚至開始壞死的情況。鄧勁勳指出，可以在心電圖段落特徵上分辨出三種心臟病發類型：第一類是最危急的ST段上升型心肌梗塞，血管通常出現100%阻塞，患者必須在90分鐘內通波仔阻止心肌壞死。第二類是非ST段上升型心肌梗塞，心電圖會出現ST段下沉或T波段反轉，同樣需要通波仔疏通血管，但病情惡化速度相對較慢。第三類是不穩定型心絞痛，從心電圖可以看出T波段異常，病情相對上最輕微。「三類心臟病發的病徵十分相似，患者多數感到心絞痛、胸口翳悶、胃痛、氣促、出冷汗、或作嘔等；非典型症狀則有反射型痛楚，例如牙骹痛、肩膊痛或背痛等，而病徵強烈程度一般取決於心臟病發類型。」