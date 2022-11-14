心臟衰竭｜水腫、氣促 或患心臟衰竭？

心臟就如一個泵，將血液輸出去全身不同器官，提供氧氣和養分。若心臟因種種原因令泵血功能減弱，即心臟衰竭，便會出現頭暈、疲倦等不夠氧氣的徵狀，還會因為血液循環不良而於腿部、肺部積水，導致水腫和氣促。如有以上情況，務必立即求診，值得留意，心臟衰竭可出現在任何年齡人士身上。
心臟科專科醫生黃加霖表示，有不少心臟其他問題可以導致心臟衰竭，「例如最常見的冠心病，還有心肌病、心律問題、心瓣毛病、某些先天性心臟病都可以令心臟機能下降，而高血壓也是致病原因之一。」
患者日常貼士
除藥物治療外，良好生活方式也有助控病，減慢惡化：
半數患者5年內亡
心臟衰竭十分常見，全球有超過6,000萬名患者，研究亦指40歲人士一生中有25%風險患病。此外，有50%心臟衰竭確診者會於5年內死亡，亦是全球長者住院的最大原因，而且60%患者會於一年入再度入院，令此症不容忽視。黃加霖續指，「心臟衰竭是漸進性疾病，每次惡化入院會令情況變差，繼而進入惡性循環；研究指三次住院患者，有一半會在一年內死亡。」
四藥齊下控病
針對收縮型心臟衰竭，即射血指數低於40%，現時有多種藥物從不同的機制，多管齊下保護心臟減低發病風險。研究顯示，對比沒有接受治療，三重藥物治療可將3年死亡率由56%大減至10.3%，惟再住院率仍逾五成。黃加霖解釋，「這代表透過用藥可保住一些患者的性命，但他們仍會惡化並住院。而我們的治療目標不只是延長性命，更希望維持心臟機能，讓患者可如常活動。」現時的國際治療指引是，除非出現副作用，否則會同時使用ARNi、β受體阻滯劑、抗鹽皮質激素及SGLT2抑制劑治療。而剛在港註冊不久的藥物sGC刺激劑備有擴張血管的作用，也有助減低住院率及死亡率，惟暫時屬自費藥物。
睡覺不能平躺
任職地盤工作的劉先生，每天步行達兩萬步，但今年3月忽然腳腫、氣喘，而且於5月時惡化，水腫伸至大腿，體重10天內由80公斤升至94.5公斤，而且因為氣促，生活不能自理，最嚴重時要坐著睡才不會喘氣，洗澡也覺辛苦。求醫檢查發現劉先生的射血指數只有10%，情況危殆，須即時入院治療難。21日住院期間，醫生為他排水減心臟負荷，並處理血壓問題。現時則繼續用藥治療，定時覆診和做復康運動。劉先生為繼續陪伴兒子成長，十分自律地運動和注意飲食，避免復發。