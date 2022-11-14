心臟衰竭｜水腫、氣促 或患心臟衰竭？

心臟就如一個泵，將血液輸出去全身不同器官，提供氧氣和養分。若心臟因種種原因令泵血功能減弱，即心臟衰竭，便會出現頭暈、疲倦等不夠氧氣的徵狀，還會因為血液循環不良而於腿部、肺部積水，導致水腫和氣促。如有以上情況，務必立即求診，值得留意，心臟衰竭可出現在任何年齡人士身上。

心臟科專科醫生黃加霖表示，有不少心臟其他問題可以導致心臟衰竭，「例如最常見的冠心病，還有心肌病、心律問題、心瓣毛病、某些先天性心臟病都可以令心臟機能下降，而高血壓也是致病原因之一。」

患者日常貼士

除藥物治療外，良好生活方式也有助控病，減慢惡化：

