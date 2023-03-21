新冠病毒可致心臟病？

疫情肆虐逾3年，不少人染疫後出現腦霧、易累等長新冠症狀。心臟科專科醫生曾子欣提醒，心臟病患者染疫後可能會增加心臟問題的風險，就算是非心臟病患者也可能出現心口痛、心跳加快等問題，建議病人在染疫後逐步開始鍛煉心臟。 感染新冠肺炎後，心臟病患者長遠出現問題的風險比正常人高，包括心跳加快及心口痛等。曾子欣指，新冠病毒主要影響肺部功能，導致呼吸轉弱，吸收的氧氣亦會減少；心臟由於要供氧至全身，如果不夠氧氣就要加快心跳，以增加泵血量。除心臟病患者外，普通人亦有可能於染疫後出現相關問題，與年齡無關。



或氣喘腳腫 心肌炎患者如出現心包積水等嚴重情況，心臟功能或需要一段時間才能回復，生活有可能永久性受病毒影響，曾子欣續指，「以前可能做運動沒有太大問題，但現時可能行幾條街已經氣喘，甚至坐下時都出現氣喘，及腳腫的情況」。 查找問題所在 曾子欣稱，如感染新冠肺炎後出現不適，醫生一般會建議先檢查，用聽診器檢查是否有心臟衰竭的跡象，如果需要進一步找出原因，就會驗血、做心電圖等基本檢查；如果懷疑心肌炎就要做心臟超聲波，觀察心臟功能、間隔大小及心瓣會否被新冠病毒影響；最後如果擔心心臟血管有阻塞，增加心臟病發風險，就可能要進行心臟血管掃描。