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心臟病
2023-03-21 04:29:58
日報

新冠病毒可致心臟病？

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心臟病

新冠病毒可致心臟病？

疫情肆虐逾3年，不少人染疫後出現腦霧、易累等長新冠症狀。心臟科專科醫生曾子欣提醒，心臟病患者染疫後可能會增加心臟問題的風險，就算是非心臟病患者也可能出現心口痛、心跳加快等問題，建議病人在染疫後逐步開始鍛煉心臟。

感染新冠肺炎後，心臟病患者長遠出現問題的風險比正常人高，包括心跳加快及心口痛等。曾子欣指，新冠病毒主要影響肺部功能，導致呼吸轉弱，吸收的氧氣亦會減少；心臟由於要供氧至全身，如果不夠氧氣就要加快心跳，以增加泵血量。除心臟病患者外，普通人亦有可能於染疫後出現相關問題，與年齡無關。
 

心臟病 曾子欣

曾子欣指心臟病患者長遠出現問題的機會比正常人高。

或氣喘腳腫

心肌炎患者如出現心包積水等嚴重情況，心臟功能或需要一段時間才能回復，生活有可能永久性受病毒影響，曾子欣續指，「以前可能做運動沒有太大問題，但現時可能行幾條街已經氣喘，甚至坐下時都出現氣喘，及腳腫的情況」。

查找問題所在

曾子欣稱，如感染新冠肺炎後出現不適，醫生一般會建議先檢查，用聽診器檢查是否有心臟衰竭的跡象，如果需要進一步找出原因，就會驗血、做心電圖等基本檢查；如果懷疑心肌炎就要做心臟超聲波，觀察心臟功能、間隔大小及心瓣會否被新冠病毒影響；最後如果擔心心臟血管有阻塞，增加心臟病發風險，就可能要進行心臟血管掃描。

心臟病

染疫後做運動要適可而止。

嚴重或須心臟移植

治療上，醫生會先觀察心臟被病毒影響的情況，曾子欣解釋，「心臟衰竭一般會以藥物控制，改善心臟功能，但如果用藥後未能控制病情，就需要植入心臟起搏器，確保血液可供氧到全身各器官組織；如患者較年輕，並已喪失大部分心臟功能，且無逆轉的可能，就可能要接受心臟移植手術。」

如染疫後出現心臟不適，並發現是冠心病，醫生需要觀察病情的嚴重性，一般都會以藥物治療，若血管收窄嚴重就可能要考慮接受俗稱「通波仔」的球囊冠狀動脈成形術或搭橋手術。

運動強健心臟

後疫情時代要強身健體之餘亦要注意心臟健康，曾子欣表示，「感染新冠肺炎及見過醫生後，如果無大問題，就可以開始做運動，建議每星期進行約150分鐘的中度帶氧運動，例如急步走、緩步跑、行山及球類活動等。」由於康復病人未必每一位都可以在開始時達到這個程度，切記要適可而止，「一步一步慢慢來」。

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