流感處理不慎 可致心肌炎

1月至3月將迎來冬季流感高峰期。香港心臟專科學院前院長陳鑑添醫生指出，長者、小孩、長期病患、免疫力低人士固然要小心，年輕人也不應輕視流感，沒有適當處理一樣可引致支氣管炎、肺炎、腦膜炎、心肌炎等嚴重併發症，或有性命危險。
感冒的時候會發燒、流鼻水、喉龍痛、肌肉痛、全身乏力；而心臟也是肌肉，心肌炎一樣可使心臟肌肉無力。心臟是人體內一個強力的「泵」，無力的話便泵不到血，情況嚴重或引起心臟衰竭，出現腳腫、平躺時氣喘、心悸、胸口痛，甚至心跳紊亂、心室顫動，可致昏迷、死亡。陳鑑添表示，「有些嚴重患者的心臟射血指數可由正常的60%至70%下跌至只有約20%，必須入深切治療部治理。」
年輕人或輕視病情
年輕人免疫力正常，患流感也可能併發心肌炎。陳鑑添解釋，「部分人未接觸過流感病毒，體內免疫系統或產生了較強烈的反應。亦有部分人自恃年輕強壯，輕視疾病繼續做運動。因為免疫系統正在作戰，最需要適當的休息，讓身體儲備足夠能量去對付病毒。如果將能量消耗在運動上，等於中門大開，即使不太強勁的病毒都容易走散全身。」陳鑑添建議年輕人有流感徵狀應該要認真處理，充足休息、多喝水，最好讓醫生評估情況，作出適當治療。
支援治療重要
如懷疑出現心肌炎併發症，醫生會做心臟超聲波，檢視心臟肌肉活動情況、計算射血指數；徵狀較嚴重的患者，或要做介入性心導管檢查，評估心臟衰竭程度，以及抽組織或抽血做抗體測試，找出心肌炎的成因。陳鑑添強調，除針對病因進行治療外，支援性的治療才是最重要，「例如水腫時用去水劑減輕心臟負擔，心律亂跳時用藥控制心律，心臟無力的話，會使用體外循環系統代替心臟的工作，讓患者有數天時間充足休息，待心臟和免疫系統全力抵抗病毒，一般5至7天可康復。」若心臟未能康復的話，便要考慮植入長遠的心臟扶助儀器或心臟移植。
有徵狀須求醫
本身是心臟病患者更要小心患上流感，因為更易有併發症外，也易令心臟病病情變差。陳鑑添認為心臟病患者有徵狀務必求醫，不要「估估下」反引致憾事，「剛有病例是患者病了個多星期，如常生活沒有求醫，但情況突然變差要臥床休息，兩天後家人發現他不省人事送院，當時已心臟停頓。雖然及時搶救了生命，心臟功能也回復良好，但因腦部曾缺氧，到現時一直昏迷，很大機會變成植物人。」
接種疫苗作預防
心臟病患者預防流感，應均衡飲食、培養運動習慣，三高人士應定時用藥、覆診，以及注重個人衛生。有徵狀要戴上口罩，避免到人多擠迫地方，並接種流感疫苗，可大減併發症風險。
今年世界臟日口號是「跑步強心齊齊GO」，希望大家重視運動預防心臟病。10月23日的健心跑暨心臟健康嘉年華將於科學園舉行，其中健心跑項目，更有心臟科專科醫生攜同自動體外心臟去顫器(AED機)與大家一齊跑，除鼓勵心臟病康復者齊齊做運動外，亦希望公眾認識和學習使用AED機，隨時可救人一命。