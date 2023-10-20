流感處理不慎 可致心肌炎

1月至3月將迎來冬季流感高峰期。香港心臟專科學院前院長陳鑑添醫生指出，長者、小孩、長期病患、免疫力低人士固然要小心，年輕人也不應輕視流感，沒有適當處理一樣可引致支氣管炎、肺炎、腦膜炎、心肌炎等嚴重併發症，或有性命危險。

感冒的時候會發燒、流鼻水、喉龍痛、肌肉痛、全身乏力；而心臟也是肌肉，心肌炎一樣可使心臟肌肉無力。心臟是人體內一個強力的「泵」，無力的話便泵不到血，情況嚴重或引起心臟衰竭，出現腳腫、平躺時氣喘、心悸、胸口痛，甚至心跳紊亂、心室顫動，可致昏迷、死亡。陳鑑添表示，「有些嚴重患者的心臟射血指數可由正常的60%至70%下跌至只有約20%，必須入深切治療部治理。」

年輕人或輕視病情

年輕人免疫力正常，患流感也可能併發心肌炎。陳鑑添解釋，「部分人未接觸過流感病毒，體內免疫系統或產生了較強烈的反應。亦有部分人自恃年輕強壯，輕視疾病繼續做運動。因為免疫系統正在作戰，最需要適當的休息，讓身體儲備足夠能量去對付病毒。如果將能量消耗在運動上，等於中門大開，即使不太強勁的病毒都容易走散全身。」陳鑑添建議年輕人有流感徵狀應該要認真處理，充足休息、多喝水，最好讓醫生評估情況，作出適當治療。

