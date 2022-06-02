空氣差 易有心臟病？

空氣污染影響身體健康，很多人都會聯想到呼吸系統疾病，例如咳嗽、哮喘，甚或肺炎等。原來吸入太多空氣中的有害物質，都有可能危害到心臟健康，增加中風或者急性心臟病發的風險。

心臟科專科醫生盧家業表示，據世界衛生組織於2012年發表的報告，全球有700萬人因為空氣污染而死亡，當中有34%死因是心血管疾病，另有兩成是由於中風，佔據了所有個案的一個不小比例。

加劇粥樣硬化

究其原因，原來空氣污染物包括了二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳，以及微細懸浮粒子PM2.5，會直接和間接地損害心臟血管。盧家業解釋，「這些污染物會直接影響心血管，增加粥樣硬化的程度，亦即令血管收窄；其次，空氣污染會增加人體氧化壓力，導致血管發炎情況加劇。血管發炎的時候，會使粥樣斑塊的不穩定性增加，較易出現破裂，繼而引起心臟病發或者中風。」

動脈內膜中層厚度增加

另一方面，中大醫學院去年亦發表研究報告，搜集了香港、澳門及內地多個省市共1,656名成年人的數據，發覺來自PM2.5濃度高地區人士，比起濃度低地區人士，其頸動脈內膜中層厚度(IMT)增加了8%。IMT可作為早期血管硬化指標，而這8%的差異會令中風比率上升41%、急性心臟病發比率上升43%，不容忽視。

對抗三高

空氣污染看似無法對抗和避免，但對於心腦血管疾病更重要的風險因素——三高，仍然可以靠自己改變。盧家業認為，「肥胖、不健康飲食習慣如高脂肪飲食及反式脂肪食物、缺乏運動、壓力、吸煙都有可能引致三高。如膽固醇過高，就會令斑塊形成，引致動脈血管收窄甚至栓塞，過程稱為粥樣硬化；若有高血壓，除了同樣引致粥樣硬化外，還會直接影響心臟功能。當血管的壓力高，心臟便需要更大力去泵血，才可泵出正常的血流量，長遠會令心肌變厚，增加心臟衰竭風險。」

定期檢查身體

值得一提是，三高並不一定會出現徵狀，很多時要做身體檢查才會知道，盧家業建議40歲以上男性和45歲以上女性應定期做a身體檢查。若發現有三高問題，就要改變生活習慣，有需要的話更應用藥物雙管齊下去處理，減低心血管疾病的風險。

