自體免疫病 或攻擊心臟？

冠心病、中風、周邊動脈疾病、主動脈疾病都屬心血管疾病，不少人都清楚肥胖、三高(高血糖、高血壓、高膽固醇)和其他不良生活習慣是其風險因素，但就未必知道自體免疫疾病也可增加心臟病風險。 香港港安醫院——司徒拔道駐院心臟科顧問醫生盧家業表示，曾有33歲的年輕女士因心臟問題入院，同時確診紅斑狼瘡，以及免疫系統甲狀腺毛病。當時發現其中一條冠心動脈出現嚴重阻塞，需要通波仔，但她並沒有傳統的心臟病風險因素，相信是自體免疫病所致。

視正常組織為外來物 當免疫系統視身體的正常細胞或組織為外來異物(抗原)，繼而產生自體對抗的抗體，引起局部炎症反應，甚至誘導細胞、組織、器官發生病變和組織損傷，便是自體免疫疾病。盧家業指，發病率約為總人口的0.3%至1%，「本港較常見的自體免疫疾病有一型糖尿病、系統性紅斑狼瘡、乾燥症、硬皮症、類風濕關節炎等。」



影響多個器官 不同的自體免疫病會攻擊身體不同部位，而較常見的受累位置有皮膚和關節，影響外觀和活動能力，部分較嚴重的如系統性紅斑狼瘡則可能波及腦、肝、腎等。心臟也有可能成為攻擊目標，從而影響心臟結構，引起不同類型心臟病，例如攻擊心內膜，可出現心內膜炎、血栓；攻打心肌可引致心肌炎、心律不正、心衰竭等；心包膜受影響則可形成心包積液、心包炎。盧家業續指，「攻擊冠狀動脈的話，可產生慢性炎症，令動脈出現粥樣硬化，血管失去彈性並收窄，若出現血栓就會完全堵塞血管，視乎堵塞位置而引致心臟病發、腦中風、周邊動脈疾病或者腎病。」

女性風險較高 年輕女性雖然有女性荷爾蒙的保護，相對較少年輕冠心病個案出現，但女性患上自體免疫疾病的風險較高，而自體免疫疾病也增加心臟病風險，故同樣需要留意。盧家業解釋，「女性較男性多一條X染色體，而X染色體與免疫調節基因有關，所以女性發生相關基因突變的可能性較高，繼而患上自體免疫疾病；荷爾蒙變化也是另一原因，有研究發現女士產後24個月內，類風濕關節炎發病率明顯上升。臨床數據也發現，八成自體免疫病患者為女性。」而銀屑病增加91%冠心病風險、類風濕關節炎及系統性紅斑狼瘡分別增加2倍及3至4倍心臟疾病風險。