心漏症是最常見的先天性心臟病，分為心房性及心室性，指心房或心室中隔先天出現破損，令左右心房或左右心室的血液可以流通。香港心臟專科學院代表陳良貴醫生指出，如果破損細小，或不影響日常生活，但若破損大又不處理，最後可能導致心臟衰竭。
心臟由左心房、左心室、右心房及右心室組成，左右心房由心房中隔分開，而左右心室則由心室中隔分開。無氧分的血會透過靜脈去到心臟右邊，血液會泵至肺部，獲得氧氣後泵到心臟左邊，再經主動脈將血液供應全身。
大部分先天形成
陳良貴表示，心漏症的患者心臟於心房中隔或心室中隔有破損，令左右邊的血液可以流通，大部分心漏症是先天性，只有極少數是後天形成，「如破損細小，未必會導致明顯的病徵，較難被察覺；但身體檢查時，當醫生聽到心臟有雜音、懷疑有心漏症，會透過心臟超聲波作進一步檢查。」陳良貴續指，如果破損較大，有可能出現運動量差、氣促、腳腫等病徵，嚴重者更可能出現缺氧性心臟病，例如嘴唇及手指變紫變藍等。
治療指標
並非所有心漏症患者都需要治療，須根據幾個指標而決定。心房性心漏症方面，首先醫生會觀察患者有否出現病徵，如該病徵未有其他原因可以解釋，就需要治療；如患者沒有病徵，醫生會作心臟超聲波，檢查患者的心臟功能，例如右邊心臟開始發大，或導致肺動脈的壓力愈來愈高。另外，如患者曾中風而未能解釋，很可能是由心漏導致，這個情況亦需要治療。心室性的治療指標與心房性大致無異，同樣觀察患者的病徵及心臟功能等。但如患者曾有心臟內壁發炎，都需要治療。陳良貴解釋，由於心漏症是先天結構問題，用藥物無法改善問題，一般會以介入性治療，並根據破損大小進行微創或開胸手術。
心漏症患者出現病徵後，如果未有得到合適的治療，長遠會影響心臟功能，心房性會令右邊心臟發大，而心室性則會令左邊心臟發大，導致心臟的泵血能力轉差，亦即是心臟衰竭，嘴唇發紫變藍，如果藥物未能控制，最終更可能需要接受心肺移植。
多數患者可做運動
大部分心漏症患者都可以做運動，惟陳良貴建議最好先諮詢主診醫生意見，「有患者的破損位置細小，未有影響心臟功能而毋須治療，其實與一般人無異，任何運動都可以做。患者有病徵的話，運動上或有限制，但在治療後，亦與正常人無分別。」不過，陳良貴提醒，如果患者有病徵而又一直未有處理，可能會導致肺動脈壓力過高，當進行劇烈運動時，或令心臟未能負荷，增加猝死的風險。今年世界心臟日(9月29日)，香港心臟專科學院將舉行一系列活動，包括心臟健康同樂日及心臟健康講座等，有興趣可到http://worldheartday.org.hk/了解更多護心資訊。