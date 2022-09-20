心漏症是最常見的先天性心臟病，分為心房性及心室性，指心房或心室中隔先天出現破損，令左右心房或左右心室的血液可以流通。香港心臟專科學院代表陳良貴醫生指出，如果破損細小，或不影響日常生活，但若破損大又不處理，最後可能導致心臟衰竭。

心臟由左心房、左心室、右心房及右心室組成，左右心房由心房中隔分開，而左右心室則由心室中隔分開。無氧分的血會透過靜脈去到心臟右邊，血液會泵至肺部，獲得氧氣後泵到心臟左邊，再經主動脈將血液供應全身。