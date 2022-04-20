電腦掃描 徹底找出心臟血管問題

電腦掃描(CT Scan)是醫學上一個重要的檢查，能夠找出多種身體結構上的問題。而針對心臟疾病如冠心病等，對患者來說帶來簡單容易、沒有入侵性的好處；醫生亦能夠得到充足的資訊，以決定下一步的治療，或為手術做好準備。
放射科專科醫生徐偉聰表示，用於心臟檢查上，電腦掃描可粗略分為使用顯影劑和不使用顯影劑兩大類，「近年亦有較新的『雙能量電腦掃描』和『血流儲備分數造影』(CT-FFR)，能提供更多資訊，幫助醫生作出診斷。」
功能不斷進化
不使用顯影劑的電腦掃描，可以找出心臟血管有否鈣化點，從而計算鈣化分數，分數愈高血管收窄的可能性愈大；至於使用顯影劑的電腦掃描可得出更多資訊，例如整條血管的走勢、有沒有收窄、收窄的程度屬輕微、嚴重，甚至完全堵塞都可看清楚。徐偉聰補充，「CT-FFR則為最新技術，透過AI分析可得知血流有否受影響，令心臟肌肉缺血等。這並不能單靠收窄多少去估計，因為有時候中度的收窄，已令血流變差。」一般來說，當血管收窄超過五成，便有可能令血流變差，影響心臟功能，出現心絞痛等徵狀。
有助監察病情
除了用作診斷，由於電腦掃描可判斷血管阻塞的嚴重程度，有助醫生決定治療方案，或者計劃手術。徐偉聰解釋，「例如有哪些血管要放入支架、哪些可以繼續觀察，用藥控制病情。另外，患者亦可定期接受電腦掃描檢查，觀察血管鈣化點變化，即知道控病情況，如有惡化可及早處理。」此外，心臟電腦掃描其實也可看到附近組織的狀況，例如心瓣、大動脈、心膜、氣管、骨骼等，例如有輕微肺炎、心瓣有鈣化點都可找到，能更全面評估胸口痛的原因。
檢查過程簡單
電腦掃描的檢查過程簡短，只需十數秒便完成，不過準備的時間相對較長。徐偉聰指，「我們要向接受檢查人士講解風險、注射顯影劑、教導如何閉氣等，所以整個過程約需半小時。」另外，患者接受檢查前要禁食4小時，亦要告訴醫生正服用的藥物，如正使用糖尿病藥二甲雙胍則需要停藥，「如果接受檢查人士心跳較快，有可能會處方藥物暫時減慢心跳，或會跟患者本身使用的心臟藥物相沖，所以溝通十分重要。」如有敏感病歷或腎功能有問題的患者需要特別留意，因為顯影劑會帶來不良影響，事前必須與醫生商量。
嚴重收窄未必有徵狀
徐偉聰分享一些做心臟電腦掃描的個案，「最近有不少人本身並沒有相關病歷，但因要接種新冠疫苗而先做一次檢查。檢查結果發現有幾位患者的情況頗嚴重，其中一位更是3條冠狀動脈都出現七至八成收窄。」因此沒有相關病徵不等於心臟機能正常，大家不應掉以輕心。如有任何懷疑，應及早求醫。