電腦掃描 徹底找出心臟血管問題

電腦掃描(CT Scan)是醫學上一個重要的檢查，能夠找出多種身體結構上的問題。而針對心臟疾病如冠心病等，對患者來說帶來簡單容易、沒有入侵性的好處；醫生亦能夠得到充足的資訊，以決定下一步的治療，或為手術做好準備。

放射科專科醫生徐偉聰表示，用於心臟檢查上，電腦掃描可粗略分為使用顯影劑和不使用顯影劑兩大類，「近年亦有較新的『雙能量電腦掃描』和『血流儲備分數造影』(CT-FFR)，能提供更多資訊，幫助醫生作出診斷。」

功能不斷進化

不使用顯影劑的電腦掃描，可以找出心臟血管有否鈣化點，從而計算鈣化分數，分數愈高血管收窄的可能性愈大；至於使用顯影劑的電腦掃描可得出更多資訊，例如整條血管的走勢、有沒有收窄、收窄的程度屬輕微、嚴重，甚至完全堵塞都可看清楚。徐偉聰補充，「CT-FFR則為最新技術，透過AI分析可得知血流有否受影響，令心臟肌肉缺血等。這並不能單靠收窄多少去估計，因為有時候中度的收窄，已令血流變差。」一般來說，當血管收窄超過五成，便有可能令血流變差，影響心臟功能，出現心絞痛等徵狀。