35歲通波仔與常玩手機有關？

在智能手機普及的今天，很多人都習慣「機不離手」，此舉除了傷眼，更有可能損害心臟健康。有說手機發出的電磁波可影響心臟，不過聖保祿醫院駐院心臟科專科醫生陳智彬指出，其實問題在於沉迷使用手機或大幅減少運動量，從而衍生一連串健康問題。
陳智彬表示，手機發出的電磁波對心臟影響微乎其微，但經常使用手機，便代表少了做其他事情的時間。「通常我們也是坐著使用手機，如此一來便變成了久坐不動。另外，如果熬夜看手機，也會引致睡眠不足，對健康造成影響。」很多過度使用手機的人士，也伴隨其他不良生活習慣，包括缺乏運動及攝取過量油、鹽和糖等，多個因素加起來，便更傷害心臟。
難培養運動習慣
隨年齡增長，患心臟病如冠心病等的風險也會增加，男性50歲後及女性60歲後便開始有危機。不過，近年常說心臟病年輕化，陳智彬指與現今市民生活習慣改變有關，「我們的長輩，小時候沒有智能手機作娛樂用途，只能出去踢足球或者打籃球；現在的小朋友從幼稚園就開始接觸數碼產品，亦即從小就減少了培養運動習慣的機會。」
陳智彬便曾有一名35歲的後天心臟病男性患者，冠狀動脈嚴重收窄，需要接受「通波仔」手術，是他見過最年輕做該手術的病人。「患者有肥胖及高膽固醇問題，估計是加上缺乏運動及飲食不節制引起心臟疾病。」
放下手機起身運動
至於手機是否健康的萬惡之源？陳智彬認為只是一個間接因素。「即使人們不用手機，但是經常坐下看電視，或是喜歡一邊看短片，一邊吃零食，其實對健康也沒甚麼改善。問題不在於使用手機本身，而是需要重整生活習慣。」因此，放下手機後，首先是要循序漸進地開始運動。
「做運動可以降低血壓，其次也有助減肥，特別是減去中央肥胖和內臟脂肪。此外，運動也可以幫助控制血糖，長遠有助預防糖尿病。」不過陳智彬提醒，據世衛建議每周至少要進行5次，每次30分鐘的中等強度帶氧運動，需要感到心跳加速及出汗，並且要持之以恆，才足以為身體帶來健康。
成功感助維持運動習慣
「曾有病人的血壓上壓在服藥後仍達到150mmHg(正常為130mmHg以下)，於是他下定決心勤力運動。數月後覆診，他的上壓已降至130mmHg以下，毋須增加藥量。」陳智彬指做運動降血壓的成效顯著，當患者看到指數下降時，成功感能推動他們堅持鍛煉下去，長遠便可把運動變為生活的一部分。