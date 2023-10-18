35歲通波仔與常玩手機有關？

在智能手機普及的今天，很多人都習慣「機不離手」，此舉除了傷眼，更有可能損害心臟健康。有說手機發出的電磁波可影響心臟，不過聖保祿醫院駐院心臟科專科醫生陳智彬指出，其實問題在於沉迷使用手機或大幅減少運動量，從而衍生一連串健康問題。

陳智彬表示，手機發出的電磁波對心臟影響微乎其微，但經常使用手機，便代表少了做其他事情的時間。「通常我們也是坐著使用手機，如此一來便變成了久坐不動。另外，如果熬夜看手機，也會引致睡眠不足，對健康造成影響。」很多過度使用手機的人士，也伴隨其他不良生活習慣，包括缺乏運動及攝取過量油、鹽和糖等，多個因素加起來，便更傷害心臟。

難培養運動習慣

隨年齡增長，患心臟病如冠心病等的風險也會增加，男性50歲後及女性60歲後便開始有危機。不過，近年常說心臟病年輕化，陳智彬指與現今市民生活習慣改變有關，「我們的長輩，小時候沒有智能手機作娛樂用途，只能出去踢足球或者打籃球；現在的小朋友從幼稚園就開始接觸數碼產品，亦即從小就減少了培養運動習慣的機會。」

陳智彬便曾有一名35歲的後天心臟病男性患者，冠狀動脈嚴重收窄，需要接受「通波仔」手術，是他見過最年輕做該手術的病人。「患者有肥胖及高膽固醇問題，估計是加上缺乏運動及飲食不節制引起心臟疾病。」

