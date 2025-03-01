心臟肥大能縮回正常？「最新療法」助心臟瘦身，遠離致命危機

心臟肥大(Cardiomegaly)是心臟衰竭的一個常見表現，指心臟的結構性改變，例如心室或心房的異常擴張。過往一旦心臟肥大要再回復原本正常大小並不常見，但隨著藥物演進及各式心衰竭治療的進步，心臟瘦身成功的例子變得愈來愈多。

臺北市立聯合醫院陽明院區心臟內科主任曾梓維表示，最近半年之中就有兩位年約40至50歲的男子，長期三高不控制因此心臟衰竭造成呼吸困難、無法平躺睡以及全身水腫的病人來到門診及住院治療，經藥物治療後，不只心衰竭症狀改善，心臟肥大在16天之內回復正常大小，心臟收縮力(LVEF，left ventricular ejection fraction)也由使用藥物前的28%上升到48%的案例。可見近代心衰藥物及治療確實有了長足進步。

心臟肥大原因多 常見這些症狀表現

曾梓維說，心臟肥大的成因多種多樣，常見包括：高血壓、冠狀動脈疾病、心肌病變(如擴張型心肌病)以及瓣膜疾病等。這些情況導致心臟需要承擔額外負擔，最終導致心臟結構改變並影響其功能。

心臟衰竭通常分為兩類：收縮功能不全(HFrEF)，心室無法有效收縮；以及正常收縮分率型(HFpEF)，心室無法有效舒張填充血液。這些改變進一步加劇心臟肥大的進程。患者常出現症狀包括：呼吸困難，尤其是在活動或平躺時；下肢水腫或體重短期內增加；持續性的疲倦與運動耐受力下降。