心臟衰竭免開刀！84歲婆婆靠「這1治療」延續散步人生

84歲黃婆婆飽受胸痛胸悶所苦，走兩步就氣喘吁吁，生活大受影響。檢查發現她罹患高血壓、糖尿病，心室射出率僅20%，是典型心臟衰竭。考量年邁不宜手術，亞洲大學附設醫心臟內科醫生郭勛南建議以非侵入性「體外反搏治療」。療程後阿嬤症狀改善，還能戶外散步半小時，讓家人欣喜。

初期症狀易輕忽 年長者常誤認老化

郭勛南醫生指出，心臟衰竭是心臟無力打出足夠血液，常見症狀包括喘、咳、疲累，活動受限，嚴重者會呼吸困難、水腫、心絞痛。初期症狀不明顯易被忽略，年長者更常誤認老化而延誤就醫，發現時心臟功能已難恢復。

黃婆婆有多重慢性病且曾接受心導管手術，是心臟衰竭高風險人士。檢查顯示其心室射出率僅20%，左心室擴張期指數也高，確診為嚴重心臟衰竭。由於藥物治療效果欠佳，又不適合手術，經討論後安排黃婆婆接受為期35周的體外反搏治療。治療三周後，婆婆胸痛減少、運動耐受度提高，喘的狀況消失，療程結束後精神體力變好，重拾好心情。