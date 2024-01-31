心臟衰竭患者連躺平都氣喘　置入心室輔助器兩年存活率約80%

「那是一位66歲的女士，因為末期心臟衰竭而喘得很厲害，經常需要住院治療。」林口長庚醫院心臟外科鄭羽廷醫師指出：「由於年紀較大無法接受心臟移植，所以在詳細討論後，決定安裝持久性心室輔助器。」
接受手術後，患者順利出院，心臟衰竭的症狀大幅改善，體力與活動力也明顯提升，目前持續在門診追蹤治療。鄭羽廷醫師說，對於末期心臟衰竭，心室輔助器是一個治療選項，有助改善生活品質。
甚麼是晚期心臟衰竭？
心臟是重要的幫浦，負責將血液送往全身。林口長庚醫院心臟外科劉國聖醫師解釋，當心臟衰竭時，身體各個器官無法獲得足夠的血液供應，而導致許多症狀，例如心悸、胸悶、容易疲倦、活動會喘、躺平會喘、下肢水腫、夜間頻尿、記憶變差等。
有許多原因可能導致心臟衰竭，鄭羽廷醫師說，包括心肌梗塞、瓣膜性心臟病、心肌炎、心肌病變、心律不整、高血壓、糖尿病、高血脂等。
隨着心臟功能惡化，會漸漸進展為晚期心臟衰竭。鄭羽廷醫師說，患者的活動受到嚴重限制，連從事刷牙、吃飯、洗澡等日常活動都有困難。
患者可能反覆住院，需要使用強心藥物，才能夠改善症狀。鄭羽廷醫師說，如果在過去一年內，有因為心臟衰竭住院超過一次，就算嚴重的狀況。
心室輔助器幫助改善生活品質
因為無法獲得足夠的血液供應，全身器官都可能受損，肝臟功能、腎臟功能皆會變差。鄭羽廷醫師說，心臟衰竭常會造成心律不整，可能需要電擊去顫治療。
患者的血壓會偏低，心跳會加快，即便使用高劑量利尿劑，患者還是會水腫。鄭羽廷醫師說，目前有很多藥物能夠改善心臟衰竭的症狀，延長患者的存活。倘若藥物皆已達到較高的劑量，患者仍持續有症狀，或左心室射出分率<35%，便要進行晚期心臟衰竭治療評估。
末期心臟衰竭患者必須考慮進行心臟移植，然而心臟捐贈的機會相當有限，且有年齡的限制。劉國聖醫師指出，目前有另一個可行的方式是安裝「心室輔助器（VAD，Ventricular Assist Device）。心室輔助器是個能夠植入體內的裝置，可提供患者暫時性的循環輔助。
心室輔助器常安裝於左心室，協助將充氧血輸送到全身，恢復血液循環。劉國聖醫師說，術後會有一條電線穿出皮膚拉到體外，只要連接控制器與電池，便能讓心室輔助器運轉，取代心臟功能。
不要游泳、泡溫泉或泡澡以免感染
心室輔助器能夠大幅改善心臟衰竭的症狀，若狀況穩定，患者便可以帶着心室輔助器回家。鄭羽廷醫師說，心室輔助器的體積很小，不會對日常生活、活動造成太大影響。
因為可以改善心臟衰竭的症狀，能讓患者行走更遠的距離，擁有較好的生活品質。劉國聖醫師說，目前使用心室輔助器的兩年存活率約80%，已經和心臟移植的兩年存活率相近。對於長期等待心臟移植或不適合心臟移植的患者而言，心室輔助器是另一項治療選擇。
安裝心室輔助器後，患者要每天測量心跳、血壓、體重，也要記錄心室輔助器的轉速、流量等參數。鄭羽廷醫師說，如果裝置出現警示，或有任何狀況都可以隨時與個案管理師聯繫。
日常照護方面要每天要更換電池，小心執行傳動系統傷口換藥。鄭羽廷醫師說，請不要游泳、或泡溫泉、泡澡，以避免感染。安裝心室輔助器後，請遵照醫囑服用抗凝血劑和心臟衰竭的藥物。劉國聖醫師叮嚀，就醫時要主動告知醫護人員有安裝心室輔助器，不可以做核磁共振檢查（MRI）。
貼心小提醒
心臟衰竭可能出現多種症狀，例如心悸、胸悶、容易疲倦、活動會喘、躺平會喘、下肢水腫、夜間頻尿、記憶變差等。鄭羽廷醫師說，若有相關問題，應及早至心臟科檢查，及早治療。
若已進展到晚期心臟衰竭，便要進行晚期心臟衰竭治療評估。劉國聖醫師說，在等待心臟移植期間，或不適合心臟移植的患者，可考慮安裝心室輔助器，幫助改善症狀，提升生活品質！
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：連休息都會喘！末期心臟衰竭，心室輔助器治療解析，心臟外科醫師圖文懶人包】