心臟衰竭患者連躺平都氣喘　置入心室輔助器兩年存活率約80%

「那是一位66歲的女士，因為末期心臟衰竭而喘得很厲害，經常需要住院治療。」林口長庚醫院心臟外科鄭羽廷醫師指出：「由於年紀較大無法接受心臟移植，所以在詳細討論後，決定安裝持久性心室輔助器。」 接受手術後，患者順利出院，心臟衰竭的症狀大幅改善，體力與活動力也明顯提升，目前持續在門診追蹤治療。鄭羽廷醫師說，對於末期心臟衰竭，心室輔助器是一個治療選項，有助改善生活品質。 甚麼是晚期心臟衰竭？ 心臟是重要的幫浦，負責將血液送往全身。林口長庚醫院心臟外科劉國聖醫師解釋，當心臟衰竭時，身體各個器官無法獲得足夠的血液供應，而導致許多症狀，例如心悸、胸悶、容易疲倦、活動會喘、躺平會喘、下肢水腫、夜間頻尿、記憶變差等。

有許多原因可能導致心臟衰竭，鄭羽廷醫師說，包括心肌梗塞、瓣膜性心臟病、心肌炎、心肌病變、心律不整、高血壓、糖尿病、高血脂等。 隨着心臟功能惡化，會漸漸進展為晚期心臟衰竭。鄭羽廷醫師說，患者的活動受到嚴重限制，連從事刷牙、吃飯、洗澡等日常活動都有困難。 患者可能反覆住院，需要使用強心藥物，才能夠改善症狀。鄭羽廷醫師說，如果在過去一年內，有因為心臟衰竭住院超過一次，就算嚴重的狀況。 心室輔助器幫助改善生活品質 因為無法獲得足夠的血液供應，全身器官都可能受損，肝臟功能、腎臟功能皆會變差。鄭羽廷醫師說，心臟衰竭常會造成心律不整，可能需要電擊去顫治療。 患者的血壓會偏低，心跳會加快，即便使用高劑量利尿劑，患者還是會水腫。鄭羽廷醫師說，目前有很多藥物能夠改善心臟衰竭的症狀，延長患者的存活。倘若藥物皆已達到較高的劑量，患者仍持續有症狀，或左心室射出分率<35%，便要進行晚期心臟衰竭治療評估。