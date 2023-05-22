心臟、腎臟是命運共同體？互拖後腿 珍惜生命勿停藥

林彥宏醫師提及，近年來多了很多武器可以同時保護心腎，藥物多元，除了ACEI、ARB類藥物，SGLT2抑制劑也可同時改善心腎衰竭，一解難題。

65歲的林大哥同時患有慢性心臟衰竭、糖尿病及慢性腎病，也因為一直都有用藥控制，病情穩定。但因為疫情肆虐，身為新冠肺炎的高風險族群，便十分小心，不敢覆診，怕到醫院提高染疫風險，因此中斷將近9個月用藥，本來可以自行散步的他，更是腳部水腫、氣喘吁吁，送到急診才發現病情惡化。心臟功能、腎功能變差，連糖化血色素都高達10%，體重也增加十幾公斤，緊急送入加護病房並接受緊急透析，住院一個月才出院，雖然逃過長期洗腎的下場，但腎功能也已經回不到原來穩定時的數字了。

心腎問題互相影響 心臟病恐導致腎損傷

「心腎症侯群」是臨床上重要的病症及議題，已有許多相關研究證實，心腎兩者之間有密切關係，會互相牽連影響。收治前述案例的台大醫院內科部主治醫師林彥宏，同時也是台灣高血壓學會理事長，他提到除了研究之外，臨床上也明顯觀察到這種現象，有心臟疾病問題，無論急性慢性，都有可能會影響腎臟，反之，腎臟問題也可能會對心臟有不良影響。尤其邁入高齡化社會，患有慢性病的比例高，如常見的高血壓與糖尿病，都可能會造成心、腎等器官的慢性損壞。一旦有緊急情況出現, 更有可能互相影響。

「如果只有一個器官有問題，疾病控制相對容易，但如果心腎同時出問題，就會互相扯後腿。」林彥宏醫師進一步說明，心臟不好者，血液不容易打出去，會導致腎臟灌流有問題，長久下來影響腎功能，若是心衰竭、心肌梗塞急性發作，伴隨急性腎損傷的機率也高，若是腎功能不好者又遇到急性腎損傷，可能必須面臨洗腎一途。

也不只心臟影響腎臟，臨床上腎功能差者，體內易發生慢性發炎等問題，影響血管健康；相較於正常腎功能心血管疾病患者，腎功能差的心血管疾病患者，預後都較差；如果病患置放支架，腎功能差的患者其再狹窄率也較高；心衰竭患者若同時腎功能差，用藥也會有許多顧慮，阻礙治療。