心血管健康與營養的完美結合！探索牛油果的優勢與益處

牛油果是油脂與堅果種子類中較符合高鉀、高膳食纖維、富含不飽和脂肪酸的得舒飲食首選。

近年來由於大眾健康意識逐漸抬頭，因此對被譽為健康聖品的牛油果顯得格外熱衷。以其多種營養素而聞名的牛油果，也被認為是一種天賜的果實。牛油果最早種植於墨西哥，它的產季從每年5月一直延續到隔年3月，約從初夏到秋末初冬採收。不同品種的牛油果外觀和顏色各有特點，成熟後的牛油果果肉綿密如奶油，入口即化，由於含油脂比例高，因此在食物分類中被歸類在油脂與堅果種子類別中。

牛油果的健康優勢

1. 不飽和脂肪酸佔總脂肪量的70%以上，有助於預防心血管疾病。其中對心血管有益的油酸含量就超過五成以上，從過去的研究中發現，攝取豐富牛油果的飲食可以改善血脂狀況，有助降低壞膽固醇和三酸甘油脂，同時提升好膽固醇濃度，因此適度攝取牛油果，可預防心血管疾病發生。

2. 作為油脂類中高鉀和高纖食物，牛油果是得舒飲食DASH計劃的理想首選。得舒飲食被證實有助於降低高血壓，主打含有豐富的鉀、鎂、鈣、膳食纖維和不飽和脂肪酸，有助於降低血壓的目的。

牛油果除了富含不飽和脂肪酸外，同時還具有高纖和高鉀的特質。每70克的牛油果中含有5克油脂、3.8克膳食纖維和253毫克的鉀離子。相比之下，同樣含有相同油脂的腰果及核桃膳食纖維和鉀離子含量明顯較低，這也讓牛油果成為得舒飲食計劃中的首選食材。

3. 除了對心血管健康的益處，牛油果還被證實對於保護身體器官有著重要的作用。研究指出，牛油果富含的營養素可以保護眼睛和皮膚免受損傷。牛油果中的單元不飽和脂肪酸和葉黃素及玉米黃素有助於維持眼睛健康，每半顆牛油果就含有185微克的葉黃素和玉米黃素。屬於類胡蘿蔔素的葉黃素和玉米黃素對抗紫外線和可見光輻射損害的能力有助於保持皮膚健康，這對於長期暴露外界環境、受到紫外線及可見光的傷害的皮膚尤其重要。