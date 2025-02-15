心血管宛如75歲！40歲工程師「這樣做」降低心血管疾病發生

一位40歲的男性工程師，6年來血壓逐年攀升、膽固醇偏高，驚覺身體恐出問題而求診，經心力危險預估，該工程師的心血管疾病發生率竟翻了近6倍，比一個75歲且無慢性病的男性更高，經適合的藥物控制，血壓及血脂穩定下來，也大幅降低心血管疾病發生率。

心血管疾病發生率暴增至 33% 高於 75 歲男性 澄清醫院中港院區家醫科醫生詹育儒說明，該病患在6年前的健康檢查中就已顯示出輕微高血壓，約135/90mmHg，低密度膽固醇偏高149mg/dL，高密度膽固醇不足42mg/dL，血糖正常，且有吸煙習慣。當時評估其10年心血管疾病發生率約為6%，屬於低風險。 這6年間病患並未就診，也未改變生活形態，體重比6年前增加了約10公斤。除了血壓偏高之外，今年的體檢報告顯示低密度膽固醇升至193mg/dL，高密度膽固醇降至34mg/dL，飯前血糖異常151mg/dL，糖化血色素上升至7.0%。此外，他仍每天吸一包煙。評估顯示，病患目前的10年心血管疾病發生率暴增至33%！已經比一個75歲且無慢性病的男性更高。

6 年遽升 6 倍風險 心血管疾病高危險群 詹育儒醫生表示，以10年心血管疾病發生率估算，六年前是6%，6年後的現在是33%，沒想到短短幾年內，該病患的心血管疾病發生率竟翻了近6倍，是屬於心血管疾病高危險群。經與病患討論適合的藥，積極控制高血壓、糖尿病及高血脂，經過一年的努力，病患的血壓及血脂在藥物控制下穩定(血壓<130/80mmHg，低密度膽固醇<100mg/dL)。 特別的是，病患積極減重及飲食控制，目前已停止服用糖尿病藥物，但糖化血色素仍維持在5.7%。雖然他偶爾仍吸煙，但此時再評估其10年心血管疾病發生率已降至4%，降幅達87.5%之多。

代謝症候群異常不宜輕忽 早期用藥降低心血管疾病風險 詹育儒醫生提醒，代謝症候群的異常不宜輕忽，心血管疾病風險往往在不知不覺中上升。三高並非終生必須服藥，但早期用藥降低心血管疾病風險非常重要。若能搭配積極的飲食控制、減重及運動，後續也可能有機會減藥甚至停藥。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】