心血管疾病︱體重正常未必健康？　1數值超標等於「瘦住肥」死亡風險激增

體重正常就健康？未必一定，因為研究顯示，即使體重適中，若體脂率過高、肌肉量不足，罹患心血管疾病的死亡風險，比過重或肥胖人士高出52%，而且年紀愈大，風險也會愈高。

體重正常仍可「瘦住肥」? 根據《JAMA》期刊研究顯示，如果男性體脂率超過25%、女性超過30%，體重正常仍屬於「瘦住肥」，因為心血管疾病而死亡的風險甚至體重超標人士高出近半，尤其是年紀愈大，風險也愈高，例如50至64的風險是20至34歲的3倍，65歲以上則飆升4倍。

「瘦住肥」的人常低估健康風險 專家指出，肥胖人士因外形明顯，較容易察覺健康問題，進而尋求治療，但「瘦住肥」的人，雖然普遍有腹部脂肪堆積、肌肉量不足的特徵，卻因為體重正常而低估自己的健康風險，直至病情惡化甚或出現併發症才發現健康已出問題。例如有些體重看似偏瘦的女性，體脂率其實可高達35%，且可能有脂肪肝、胰島素抗阻等情況，若不及早跟進，便有機會誘發糖尿病。

遵守4大 健康 原則 「瘦住肥」不但與遺傳基因有關，也與內臟脂肪過度堆積有關，而缺少運動、不健康的飲食習慣、胰島素抗阻等都是內臟脂肪增加的因素。同時，肌肉量不足也會降低身體利用葡萄糖的能力，導致血糖飆升，加速糖尿病惡化。 不想成為「瘦住肥」體質，就要遵守4大健康原則，包括改變飲食習慣、建立運動習慣、確保有足夠睡眠，以及定期接受健康檢查，千萬別以為外形削瘦便毋須關注健康呢！